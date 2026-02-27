ua en ru
Лікарі прийматимуть навіть у неділю: як по-новому запрацюють поліклініки Львова

П'ятниця 27 лютого 2026 11:54
Лікарі прийматимуть навіть у неділю: як по-новому запрацюють поліклініки Львова Поліклініки Львова запрацюють за новими правилами і змінять графік (фото: facebook.com/andriy.sadovyi)
Автор: Ірина Костенко

У Львові змінюють принцип роботи поліклінік. Вже незабаром чекати на візит до лікаря тижнями не доведеться.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію очільника міста Андрія Садового у Facebook.

Коли та що саме зміниться у поліклініках Львова

Мер Львова у своєму дописі наголосив, що "людина не повинна тижнями чекати лікаря".

"Саме тому ми змінюємо принцип роботи поліклінік у Львові", - пояснив Садовий.

Він повідомив також, що чіткі правила безоплатної медичної допомоги будуть діяти вже з березня поточного року.

Згідно з інформацією очільника міста, йдеться про такі стандарти:

  • якщо мешканець звертається по амбулаторну допомогу - консультація має відбутися впродовж 24 годин;
  • якщо у сімейного лікаря немає вільного часу - прийом забезпечить черговий лікар;
  • консультація вузького спеціаліста є безоплатною за наявності електронного скерування від сімейного чи чергового лікаря - це важлива умова;
  • лабораторні обстеження - не за два тижні, а впродовж 24 годин.

Повідомляється також, що поліклініки працюватимуть щоденно:

  • у будні дні - з 08:00 до 20:00;
  • у суботу - з 09:00 до 15:00;
  • в неділю - з 09:00 до 14:00.

"Бо хвороба не питає, який сьогодні день", - зауважив Садовий.

Крім того, в місті запускають окрему медичну лінію за номером 1580.

"Якщо десь відмовили або затягують - місто має про це знати", - наголосив посадовець.

Паралельно, за його словами, готують "програму фінансової підтримки лікарів і медичних працівників із великим навантаженням".

"Бо вимагати швидкості можна лише тоді, коли система має ресурс", - уточнив Садовий.

Лікарі прийматимуть навіть у неділю: як по-новому запрацюють поліклініки ЛьвоваЛікарі прийматимуть навіть у неділю: як по-новому запрацюють поліклініки ЛьвоваПублікація Садового (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)

Насамкінець він нагадав, що "медицина має бути не формально безоплатною, а реально доступною".

"Нам важливо, щоб ці правила працювали не на папері, а в реальному житті. Людина має знати: звернулась - її приймуть. А якщо десь система дає збій, ми будемо це виправляти", - підсумував мер Львова.

