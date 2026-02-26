Від 100 до 2595 гривень: кому і на скільки підвищать пенсію з 1 березня
З 1 березня пенсії та страхові виплати мільйонів українців зростуть від 100 до 2595 гривень. Це пов'язано з індексацією на 12,1%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства соціальної політики.
Кому підвищать виплати
Березнева індексація стосуватиметься, зокрема:
- пенсіонерів загальної системи (державне пенсійне страхування);
- військових пенсіонерів;
- осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- отримувачів пенсій за особливі заслуги;
- колишніх працівників органів місцевого самоврядування;
- постраждалих від нещасних випадків на виробництві.
Окрім цього, продовжиться індексація пенсій, які були призначені у період з 2021 по 2025 роки. Також перерахують мінімальні виплати для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
Натомість пенсії, встановлені на рівні прожиткового мінімуму або у максимальному розмірі (10 прожиткових мінімумів), у березні не індексуватимуть. Їхній розмір уже переглянули з 1 січня 2026 року.
Як зміняться мінімальні пенсії
Окрему увагу під час перерахунку приділили найбільш вразливим віковим категоріям громадян. Їхні мінімальні виплати зростуть так:
- з 3758 до 4213 гривень - для осіб від 80 років (за наявності 25 років стажу у чоловіків і 20 у жінок), а також для непрацюючих пенсіонерів від 65 років із повним стажем;
- з 3613 до 4050 гривень - для пенсіонерів віком понад 70 років із повним страховим стажем;
- з 3323 до 3725 гривень - для пенсіонерів віком до 70 років із повним стажем;
- з 3038 до 3406 гривень - для пенсіонерів віком до 70 років, які мають менший страховий стаж.
Чому індексація склала 12,1%
Відсоток підвищення визначили за чіткою законодавчою формулою. Коефіцієнт наполовину залежить від рівня торішньої інфляції (яка склала 8%) та наполовину - від зростання середньої заробітної плати за три роки (16,1%).
"Індексація пенсій в Україні - це обов’язковий механізм, який дозволяє частково захищати пенсії від знецінення через інфляцію. Це рішення ґрунтується на чіткій формулі та забезпечує прозорий перерахунок", - наголосив міністр соціальної політики Денис Улютін.