ua en ru
Чт, 26 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

Від 100 до 2595 гривень: кому і на скільки підвищать пенсію з 1 березня

Україна, Четвер 26 лютого 2026 07:00
UA EN RU
Від 100 до 2595 гривень: кому і на скільки підвищать пенсію з 1 березня Фото: як зростуть пенсії в Україні з 1 березня (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

З 1 березня пенсії та страхові виплати мільйонів українців зростуть від 100 до 2595 гривень. Це пов'язано з індексацією на 12,1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства соціальної політики.

Читайте також: Чи буде індексація пенсій для ВПО, які не оновили дані: відповідь Мінсоцу

Кому підвищать виплати

Березнева індексація стосуватиметься, зокрема:

  • пенсіонерів загальної системи (державне пенсійне страхування);
  • військових пенсіонерів;
  • осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • отримувачів пенсій за особливі заслуги;
  • колишніх працівників органів місцевого самоврядування;
  • постраждалих від нещасних випадків на виробництві.

Окрім цього, продовжиться індексація пенсій, які були призначені у період з 2021 по 2025 роки. Також перерахують мінімальні виплати для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Натомість пенсії, встановлені на рівні прожиткового мінімуму або у максимальному розмірі (10 прожиткових мінімумів), у березні не індексуватимуть. Їхній розмір уже переглянули з 1 січня 2026 року.

Як зміняться мінімальні пенсії

Окрему увагу під час перерахунку приділили найбільш вразливим віковим категоріям громадян. Їхні мінімальні виплати зростуть так:

  • з 3758 до 4213 гривень - для осіб від 80 років (за наявності 25 років стажу у чоловіків і 20 у жінок), а також для непрацюючих пенсіонерів від 65 років із повним стажем;
  • з 3613 до 4050 гривень - для пенсіонерів віком понад 70 років із повним страховим стажем;
  • з 3323 до 3725 гривень - для пенсіонерів віком до 70 років із повним стажем;
  • з 3038 до 3406 гривень - для пенсіонерів віком до 70 років, які мають менший страховий стаж.

Чому індексація склала 12,1%

Відсоток підвищення визначили за чіткою законодавчою формулою. Коефіцієнт наполовину залежить від рівня торішньої інфляції (яка склала 8%) та наполовину - від зростання середньої заробітної плати за три роки (16,1%).

"Індексація пенсій в Україні - це обов’язковий механізм, який дозволяє частково захищати пенсії від знецінення через інфляцію. Це рішення ґрунтується на чіткій формулі та забезпечує прозорий перерахунок", - наголосив міністр соціальної політики Денис Улютін.

Читайте також:

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство соціальної політики Індексація зарплат і пенсій Пенсії в Україні
Новини
"Покласти край вбивствам": команда Трампа отримала наказ перед переговорами України та РФ
"Покласти край вбивствам": команда Трампа отримала наказ перед переговорами України та РФ
Аналітика
Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ
РБК-Українаінформаційне агентство Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ