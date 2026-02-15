Перевірте свої заначки: НБУ вилучає з обігу "старі" гривні - чи потрібно їх міняти

Нацбанк проводить оновлення готівкового ряду, прибираючи з гаманців українців банкноти попередніх поколінь. Процес заміни паперових грошей на монети та сучасні банкноти триває вже кілька років.

Про те, які саме номінали підлягають вилученню та що робити зі старими запасами - у матеріалі РБК-Україна .

Головне:

Які купюри вилучають: Гроші зразків 2003–2007 років (номінали 1, 2, 5, 10, 20 та 100 грн).

Гроші зразків 2003–2007 років (номінали 1, 2, 5, 10, 20 та 100 грн). Монети замість паперу: Купюри 1, 2, 5 та 10 гривень поступово замінюють на сріблясті монети зразка 2018 року.

Купюри 1, 2, 5 та 10 гривень поступово замінюють на сріблясті монети зразка 2018 року. Нове покоління: На заміну старим 20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень приходять сучасні банкноти зразка 2014 року та пізніших випусків.

На заміну старим 20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень приходять сучасні банкноти зразка 2014 року та пізніших випусків. Чи треба міняти: Спеціально йти в банк не потрібно. "Старі" гроші залишаються законним платіжним засобом, але назад в обіг вони вже не повертаються.

Спеціально йти в банк не потрібно. "Старі" гроші залишаються законним платіжним засобом, але назад в обіг вони вже не повертаються. Мета: Спрощення розрахунків та підвищення захисту національної валюти.

Коли почалося вилучення?

"Українці мають бути впевнені, що готівка, отримана в торговельній мережі, касі банків або в їхніх банкоматах, дійсно платіжна, захищена та належної якості", - повідомили в НБУ.

Там зазначають, що поступова заміна старих банкнот підвищить захист і якість грошей в обігу.

Процес заміни грошей триває вже кілька років, тому "старі" купюри трапляються все рідше.

Повний графік вилучення: коли і що почали прибирати

1, 2 грн (2003-2007 рр.) - вилучаються з жовтня 2020 року.

(2003-2007 рр.) - вилучаються з жовтня 2020 року. 5, 10, 20, 100 грн (2003-2007 рр.) - вилучаються з січня 2023 року.

(2003-2007 рр.) - вилучаються з січня 2023 року. 500 грн (2003-2007 рр.) - вилучаються з серпня 2024 року.

(2003-2007 рр.) - вилучаються з серпня 2024 року. 50 та 200 грн (2003-2007 рр.) - вилучаються з 1 листопада 2024 року.

Що робити зі старими грошима?

У НБУ зазначають, що старі гроші не потрібно спеціально обмінювати. Українці можуть без обмежень продовжувати розраховуватися старими гривнями, вони залишаються дійсними платіжними засобами.

Автоматична заміна: Коли ви приносите таку купюру в банк або вона потрапляє в термінал, вона більше не повертається в обіг.