Мобілізацію в Україні чекають зміни: Федоров зробив заяву

90 відсотків відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично через застосунок "Резерв+" - без подання заяв, збору довідок і відвідування ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Михайла Федорова.

"Зараз працюємо над комплексною реформою мобілізації. Запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни", - заявив Федоров.

Як працює автоматичне продовження

За його словами, в Україні процес отримання відстрочок автоматизували. Тепер система самостійно перевіряє дані через державні реєстри та продовжує відстрочку без людського втручання.

За словами міністра, якщо раніше процедура займала тижні та потребувала значних ресурсів, то зараз більшість відстрочок продовжується за кілька днів.

Що змінилося для користувачів

Раніше громадянам потрібно було збирати документи, що підтверджують право на відстрочку, відвідувати ТЦК кожні 90 днів і чекати на рішення понад тиждень.

Тепер система самостійно опрацьовує дані з державних реєстрів, а інформація про продовження надходить у вигляді сповіщення в "Резерв+".



Крім того, автоматизація дозволила скоротити ручне опрацювання великої кількості заяв і зосередити ресурси на ключових завданнях оборони.