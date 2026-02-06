Переведення годинників 2026: точна дата, коли Україна перейде на літній час

В Україні перехід на літній час у 2026 році відбудеться в ніч на 29 березня, якщо до цього моменту не набуде чинності закон про скасування сезонного переведення годинників.

Коли переводять годинники

Згідно з чинними правилами, у ніч з суботи на неділю, 29 березня о 03:00, стрілки годинників потрібно перевести на одну годину вперед. Через це українці спатимуть на годину менше.

Більшість електронних пристроїв - смартфони, комп’ютери, смартгодинники - змінять час автоматично. Механічні годинники доведеться перевести вручну.

Чому переведення часу досі діє

Ще у 2024 році Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201, який передбачає скасування сезонного переведення годинників і закріплення зимового часу (GMT+2) як постійного. Однак документ досі не підписаний президентом Володимиром Зеленським, тож він не набув чинності.

У результаті перехід на літній і зимовий час залишається обов’язковим. За чинним графіком, після березневого переходу на літній час Україна знову повернеться на зимовий час 25 жовтня 2026 року.

Часові пояси в Україні

Близько 85% території України розташовані у другому часовому поясі, який відповідає зимовому часу. Водночас:

частина Закарпаття належить до першого часового поясу;

Луганська і Донецька області, а також східні райони Харківської та Запорізької областей - до третього.

Через це у найзахідніших і найсхідніших регіонах країни фактична різниця з астрономічним часом може перевищувати одну годину.

Таким чином, якщо закон про скасування переведення годинників не буде підписаний найближчим часом, українці у 2026 році знову перейдуть на літній час за звичною схемою.