"Національний кешбек" по-новому: за які продукти повернуть більше грошей, а за які - менше

Вже незабаром програма "Національний кешбек" перейде на нову модель нарахувань. Після цього за деякі категорії продуктів і товарів українці почнуть отримувати більше грошей, тоді як за інші, навпаки, менше.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Головне:

Зміна правил : систему нарахування "Національного кешбеку" вирішили змінити, відмовившись від чинних 10% на всі товари в програмі.

: систему нарахування "Національного кешбеку" вирішили змінити, відмовившись від чинних 10% на всі товари в програмі. Різні рівні виплат : за новими правилами відсоток кешбеку буде залежати від категорії товару та обсягу його імпорту на ринку.

: за новими правилами відсоток кешбеку буде залежати від категорії товару та обсягу його імпорту на ринку. Особлива вигода : максимальний кешбек 15% можна буде отримати не тільки за непродовольчі товари, але й за деякі продукти харчування.

: максимальний кешбек 15% можна буде отримати не тільки за непродовольчі товари, але й за деякі продукти харчування. Базовий кошик : кешбек за покупку деяких "базових" продуктів зменшиться до 5%.

: кешбек за покупку деяких "базових" продуктів зменшиться до 5%. Зручна перевірка: суму нарахування та актуальний розмір виплати за товар можна миттєво дізнатися "у кілька кліків".

Що змінилось у програмі "Національний кешбек"

У Мінекономіки розповіли, що Кабінет міністрів:

ухвалив зміни до програми "Національний кешбек";

запускає оновлену модель стимулювання громадян віддавати перевагу українським товарам.

Йдеться про запровадження диференційованого кешбеку 5% і 15%.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев нагадав, що "за півтора роки роботи програми "Національний кешбек" до неї долучилися 4,9 млн активних користувачів".

При цьому обсяг покупок українських товарів "уже перевищив 63 млрд гривень".

"Бачимо, що кешбек впливає на споживчу поведінку громадян - більше українців обирають українське", - констатував урядовець.

Коли запрацюють запроваджені зміни

Українцям пояснили, що до 28 лютого 2026 року "Національний кешбек" буде нараховуватись за чинними правилами - у розмірі 10% на всі товари в програмі.

Незабаром правила нарахування кешбеку зміняться (скриншот: madeinukraine.gov.ua/national-cashback)

Однак починаючи з 1 березня 2026 року програма працюватиме за диференційованою моделлю з двома рівнями кешбеку - 5% і 15% - залежно від категорії товарів.

"Такий підхід дозволяє посилити підтримку українських виробників у категоріях, де українські товари стикаються з агресивним імпортом", - зауважили у міністерстві.

Соболев додав, що з 1 березня відбудеться перехід "до більш точного та гнучкого підходу".

Диференційований кешбек, за його словами, "дозволить посилити попит на українське там, де присутній значний обсяг імпорту і є потенціал для заміщення його частини місцевими товарами - без збільшення загального бюджету програми".

За які товари нараховуватимуть 15% кешбеку

Згідно з інформацією Мінекономіки, 15% кешбеку нараховуватиметься на споживчі товари українського виробництва в категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику перевищує 35%.

Йдеться, зокрема, про непродовольчі товари:

косметику;

засоби гігієни;

побутову хімію;

товари для дому;

товари для ремонту та будівництва;

товари для тварин;

канцелярію;

одяг;

взуття тощо.

А також окремі продукти харчування:

тверді сири;

м'які сири;

деякі види макаронних виробів;

деякі види круп.

"Національний кешбек" охоплює вже понад 391 300 товарів від понад 1940 виробників (скриншот: madeinukraine.gov.ua/national-cashback)

За які товари нараховуватимуть 5% кешбеку

Тим часом 5% кешбеку нараховуватиметься на товари українського виробництва в категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику нижча за 35%.

Йдеться, зокрема, про такі товари:

аптечні;

для саду та городу.

А також про напої та продукти:

безалкогольні напої;

солодощі;

кондитерські вироби;

снеки;

консервовані продукти;

овочі та фрукти;

рибу та морепродукти;

олію;

м'ясо;

молочні продукти (крім твердих і м'яких сирів);

соуси та приправи;

хліб;

свіжу випічку;

борошно та інші товари для випічки;

заморожені продукти;

яйця;

іншу бакалію.

Чи можуть категорії товарів змінитись пізніше

У прес-службі Мінекономіки поділились, що до 1 березня проведуть роз'яснювальну роботу:

з ритейлерами;

з виробниками;

з банками.

"Це потрібно, щоб усі учасники програми однаково розуміли оновлені правила та коректно застосовували їх на практиці", - пояснили українцям.

При цьому Соболев повідомив, що міністерство зберігає право й надалі калібрувати програму - "відповідно до запиту від виробників та ситуації на ринку".

Куди нараховується кешбек і як його перевірити

У міністерстві розповіли, що попри запроваджені зміни, всі нарахування кешбеку, як і раніше, йдуть на картку "Національний кешбек" (яку людина вибрала в "Дії").

"Суму нарахування також можна перевірити у "Дії", - додали у відомстві.

При цьому перевірити, чи бере участь той чи інший товар у програмі "Національний кешбек", можна:

або на сайті "Зроблено в Україні";

або за допомогою сканера штрихкодів у застосунку "Дія".

Перевірити товар і магазини можна "у кілька кліків" (скриншот: madeinukraine.gov.ua/national-cashback)

На що можна витрачати кешбек в цілому

Варто зазначити також, що в цілому "Національний кешбек" можна витрачати на:

комунальні послуги;

поштові послуги;

харчові продукти українського виробництва в магазинах та супермаркетах;

українські лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійність - на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Як приєднатись до програми "Національний кешбек"

Насамкінець у Мінекономіки повідомили, що покупцеві для участі в програмі необхідно зареєструватися в застосунку "Дія":

обрати один із банків-учасників програми;

відкрити в ньому картку "Національний кешбек".

"Під час оформлення картки слід дати згоду на обробку транзакцій, а після відкриття - перевірити в "Дії", чи коректно обрана картка", - додали у відомстві.

Тим часом продавці та виробники, щоб долучитися до програми, мають подати заяву про приєднання на порталі "Дія".

"Торгова точка має бути на загальній системі оподаткування і приймати оплату картками. Виробник - на будь-якій системі оподаткування", - підсумували у міністерстві.

Приєднатися до програми "Національний кешбек" - не важко (скриншот: madeinukraine.gov.ua/national-cashback)