Кому з пенсіонерів підвищать виплати з 1 березня: список категорій

Пенсії та страхові виплати з 1 березня проіндексують на 12,1%. Перерахунок відбудеться автоматично та охопить мільйони українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єрки Юлії Свириденко у Facebook.

Кому підвищать виплати з 1 березня

Березнева індексація охопить майже всі основні види пенсійних виплат. Зокрема, перерахунок стосуватиметься таких категорій:

пенсії за віком;

військові пенсії;

пенсії по інвалідності;

виплати у зв’язку з втратою годувальника;

спеціальні пенсії (для колишніх держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування та науковців).

Окрім цього, будуть проіндексовані мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, а також страхові виплати громадян, які постраждали від нещасних випадків.

Уряд також продовжив практику індексації виплат, призначених упродовж 2021-2025 років, щоб відновити справедливість для пенсіонерів, які раніше не підпадали під цей процес.

Що буде з працюючими пенсіонерами

Наступний етап перерахунку запланований на 1 квітня. Він стосуватиметься пенсіонерів, які продовжують працювати на заслуженому відпочинку. Їм автоматично оновлять пенсії з урахуванням набутого стажу та/або рівня заробітку.