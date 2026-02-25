ua en ru
Кому з пенсіонерів підвищать виплати з 1 березня: список категорій

Україна, Середа 25 лютого 2026 19:06
Кому з пенсіонерів підвищать виплати з 1 березня: список категорій Фото: низці пенсіонерів підвищать виплати з 1 березня (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Пенсії та страхові виплати з 1 березня проіндексують на 12,1%. Перерахунок відбудеться автоматично та охопить мільйони українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єрки Юлії Свириденко у Facebook.

Кому підвищать виплати з 1 березня

Березнева індексація охопить майже всі основні види пенсійних виплат. Зокрема, перерахунок стосуватиметься таких категорій:

  • пенсії за віком;
  • військові пенсії;
  • пенсії по інвалідності;
  • виплати у зв’язку з втратою годувальника;
  • спеціальні пенсії (для колишніх держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування та науковців).

Окрім цього, будуть проіндексовані мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, а також страхові виплати громадян, які постраждали від нещасних випадків.

Уряд також продовжив практику індексації виплат, призначених упродовж 2021-2025 років, щоб відновити справедливість для пенсіонерів, які раніше не підпадали під цей процес.

Що буде з працюючими пенсіонерами

Наступний етап перерахунку запланований на 1 квітня. Він стосуватиметься пенсіонерів, які продовжують працювати на заслуженому відпочинку. Їм автоматично оновлять пенсії з урахуванням набутого стажу та/або рівня заробітку.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна міністр соцполітики Денис Улютін розповідав, на скільки гривень після індексації зростуть пенсії українців.

Крім того, уряд готує велику пенсійну реформу, в ході якої мінімальна пенсія має зрости до 6 тисяч гривень. Детальніше - читайте в інтерв'ю міністра за посиланням.

