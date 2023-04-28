ПАРЄ визнала геноцидом депортацію дітей, а другий дивізіон Patriot вже в роботі: новини за 27 квітня

У четвер, 27 квітня, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою засуджується примусова депортація українців до Росії. А також вчора в Україні на бойове чергування заступив другий дивізіон ЗРК Patriot.

Детальніше про те, що сталося у четвер, 27 квітня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей до РФ

У четвер, 27 квітня, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою засуджується примусова депортація українців до Росії.

Резолюція зазначає, що примусова депортація є ознакою геноциду згідно з міжнародним правом, тож усі випадки мають бути розслідувані, а всі причетні мають нести відповідальність.

Цей документ вперше згадує термін "геноцид" щодо дій Росії.

У резолюції вітається рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової.

Окрім того, ПАРЄ підтримала визнання самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка причетним до депортації українців.

В Україні на бойове чергування заступив другий дивізіон ЗРК Patriot

В Україні розпочав роботу другий дивізіон зенітного ракетного комплексу Patriot.

"Другий дивізіон ЗРК "Patriot" вже у роботі! Підсилюємо ППО! Наближаємо перемогу!", - зазначив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

При цьому він оприлюднив селфі на тлі ЗРК, який почав боронити небо України.

США вводять санкції проти РФ та Ірану за незаконне захоплення американців, - CNN

Сполучені Штати запроваджують додаткові санкції проти угруповань у Росії та Ірані. Їх звинувачують у захопленні американців у заручники.

Як заявляють у США, дане рішення пов'язано зі спробою запобігти у подальшому захопленню заручників і потенційно забезпечити звільнення громадян, які зараз перебувають під вартою. Йдеться про Федеральну службу безпеки Росії та розвідувальну організацію Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

Згідно із заявою офіційних осіб США прийняті кроки мають стати попередженням для тих, хто думає про захоплення американців у заручники.

Рішення про введення санкцій прийнято на тлі кількох гучних випадків неправомірного затримання американців.

Шмигаль зустрівся з Папою Римським у Ватикані

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Папою Римським у Ватикані.

Шмигаль передав Папі Франциску фотоальбом про злочини Росії в Бучі, Бородянці й інших містах України. Також прем'єр висловив сподівання, що Ватикан долучиться до реалізації української формули миру, зокрема до процесу повернення полонених і депортованих.

Глава уряд подякував понтифіку за гуманітарну допомогу, лікування у ватиканському госпіталі українських дітей, які постраждали від російської агресії. Також Денис Шмигаль запросив Папу Римського до України.

"Будемо раді вітати понтифіка в ці нелегкі часи. Розраховуємо, що Святий Престол використає свій вплив, аби повернути мир на всі наші землі", - наголосив він.

В Європарламенті схвалили скасування мит для України ще на один рік

Комітет з міжнародної торгівлі Європейського парламенту схвалив продовження ще на один рік скасування дії ввізних мит ЄС на український експорт.

Призупинення дії тарифів стосується:

овочів й фруктів, на які поширена система вхідних цін;

сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, які підлягають тарифному квотуванню.

"Промислові товари підлягають обкладенню нульовими митами з 1 січня 2023 року відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, тому вони не включені до нової пропозиції", - додає пресслужба.

Згідно з даними Єврокомісії, сьогодні ЄС є найбільшим торговельним партнером України. На союз припадало 39,5% української торгівлі у 2021 році. Україна, зі свого боку, є 15-м найбільшим торговельним партнером ЄС, оскільки на неї припадає близько 1,2% від загального обсягу торгівлі.

Країни НАТО передали Україні 98% обіцяної техніки, - Столтенберг

Країни НАТО передали Україні майже всю обіцяну броньовану техніку. Йдеться про майже 2 тисячі одиниць бойової техніки.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Україна має військовий потенціал, щоб звільнити території від російських окупантів. Генсек наголосив, що альянс надав майже всю обіцяну техніку.

"Союзники та партнери по НАТО надали Україні безпрецедентну підтримку. Понад 98% бойових машин, обіцяних Україні, вже поставлено", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що йдеться про понад 1500 броньованих машин, 230 танків та іншої техніки, включаючи велику кількість боєприпасів. Він наголосив, що альянс озброїв 9 бригад ЗСУ, які будуть звільняти українські території.