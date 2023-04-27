ua ru
Чт, 27 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США вводять санкції проти РФ та Ірану за незаконне захоплення американців, - CNN

Новость на русском →
США, Четвер 27 квітня 2023 20:36
США вводять санкції проти РФ та Ірану за незаконне захоплення американців, - CNN Фото: США вводить санкції проти РФ та Ірану за незаконне захоплення американців (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати запроваджують додаткові санкції проти угруповань у Росії та Ірані. Їх звинувачують у захопленні американців у заручники.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як заявляють у США, дане рішення пов'язано зі спробою запобігти у подальшому захопленню заручників і потенційно забезпечити звільнення громадян, які зараз перебувають під вартою. Йдеться про Федеральну службу безпеки Росії та розвідувальну організацію Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

Згідно із заявою офіційних осіб США прийняті кроки мають стати попередженням для тих, хто думає про захоплення американців у заручники.

"Ми також показуємо, що не можна вдаватися до такої жахливої поведінки, використовуючи людей як пішаків, як розмінну монету, не розплачуючись за це, і ось деякі з наслідків", - сказав представник адміністрації.

Рішення про введення санкцій прийнято на тлі кількох гучних випадків неправомірного затримання американців.

Нагадаємо, наприкінці березня Гершковича затримали у Єкатеринбурзі та звинуватили у нібито "шпигунстві". Держдеп США оголосив Гершковича "неправомірно затриманим" Росією.

Bloomberg повідомляло, що російський диктатор Володимир Путін особисто схвалив арешт Гершковича.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Санкції проти Ірану
NEWS
В Україні на бойове чергування заступив другий дивізіон ЗРК Patriot
В Україні на бойове чергування заступив другий дивізіон ЗРК Patriot
DAILY
Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна