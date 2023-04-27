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ЗСУ знищили 510 окупантів, 21 БПЛА та 16 ББМ за добу, - Генштаб

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Україна, Четвер 27 квітня 2023 08:16
ЗСУ знищили 510 окупантів, 21 БПЛА та 16 ББМ за добу, - Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 27 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними ранку четверга, 27 квітня, українські військові ліквідували за добу 510 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 188 920 військових. Крім того, ЗСУ знищили 21 БПЛА та 16 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 188920 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3694 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 7178 (+16) од,
  • артилерійських систем - 2887 (+10) од,
  • РСЗВ - 542 (+3) од,
  • засоби ППО - 293 (+1) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2461 (+21),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5805 (+13) од,
  • спеціальна техніка - 352 (+0)

Як повідомлялось, російські війська могли перекинути військову техніку для підтримки поточних російських наступальних операцій у Донецькій області або на інших ділянках фронту, готуючись до можливого контрнаступу України.

Нагадаємо, російські війська, вночі 27 квітня, завдали ракетного удару по багатоповерхівці в Миколаєві. Є загиблі та поранені.

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