ЗСУ знищили 510 окупантів, 21 БПЛА та 16 ББМ за добу, - Генштаб

За даними ранку четверга, 27 квітня, українські військові ліквідували за добу 510 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 188 920 військових. Крім того, ЗСУ знищили 21 БПЛА та 16 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.23 орієнтовно склали:

Як повідомлялось, російські війська могли перекинути військову техніку для підтримки поточних російських наступальних операцій у Донецькій області або на інших ділянках фронту, готуючись до можливого контрнаступу України.

Нагадаємо, російські війська, вночі 27 квітня, завдали ракетного удару по багатоповерхівці в Миколаєві. Є загиблі та поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.