Бійці Нацгвардії утримали життєво важливі шляхи на заході Бахмута

Про це сказав заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович, передає РБК-Україна з посиланням на його брифінг в Military Media Center .

За його словами, на Бахмутському напрямку силами 4 бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Михальчука забезпечено утримання життєво важливих логістичних шляхів на західній околиці міста та нанесено нищівних втрат ворожим штурмовим підрозділам.



Водночас як зазначив полковник Уршалович, маючи чисельну перевагу та не рахуючись з втратами, "ворог намагається просуватись по тілах своїх загиблих, і якщо це десь вдається, то за кремлівською логікою оцінюється як "суттєвий успіх".

Як повідомлялося, конкуренція між російськими приватними військовими компаніями, ймовірно, загострюється під час боїв за Бахмут.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Бахмут для російських окупантів є місцем, де вони мають певний тактичний успіх. На фоні невдач агресор намагається показати своєму народові хоч якусь перемогу.