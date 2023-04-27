В Європарламенті схвалили скасування мит для України ще на один рік
Комітет з міжнародної торгівлі Європейського парламенту схвалив продовження ще на один рік скасування дії ввізних мит ЄС на український експорт.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейського парламенту.
Члени Комітету з міжнародної торгівлі схвалили продовження призупинення ввізних мит, антидемпінгових мит та захисних заходів щодо українського експорту до ЄС ще на один рік.
Призупинення дії тарифів стосується:
- овочів й фруктів, на які поширена система вхідних цін;
- сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, які підлягають тарифному квотуванню.
"Промислові товари підлягають обкладенню нульовими митами з 1 січня 2023 року відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, тому вони не включені до нової пропозиції", - додає пресслужба.
Згідно з даними Єврокомісії, сьогодні ЄС є найбільшим торговельним партнером України. На союз припадало 39,5% української торгівлі у 2021 році. Україна, зі свого боку, є 15-м найбільшим торговельним партнером ЄС, оскільки на неї припадає близько 1,2% від загального обсягу торгівлі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Європарламент схвалив припинення всіх імпортних мит ЄС на експорт з України ще в травні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни. Рішення було прийнято для підтримки української економіки.
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