ПАСЕ признала геноцидом депортацию детей, а второй дивизион Patriot уже в работе: новости за 27 апреля

В четверг, 27 апреля, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которой осуждается принудительная депортация украинцев в Россию. А также вчера в Украине на боевое дежурство вступил второй дивизион ЗРК Patriot.

Детальнее о том, что произошло в четверг, 27 апреля, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

ПАСЕ признала геноцидом депортацию украинских детей в РФ

В четверг, 27 апреля, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которой осуждается принудительная депортация украинцев в Россию.

Резолюция отмечает, что принудительная депортация является признаком геноцида в соответствии с международным правом, и все случаи должны быть расследованы, а все причастные должны нести ответственность.

Этот документ впервые упоминает термин "геноцид" по действиям России.

В резолюции приветствуется решение Международного уголовного суда об ордере на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовской-Беловой.

Кроме того, ПАСЕ поддержала признание самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко причастным к депортации украинцев.

В Украине на боевое дежурство вступил второй дивизион ЗРК Patriot

В Украине начал работу второй дивизион зенитного ракетного комплекса Patriot.

"Второй дивизион ЗРК "Patriot" уже в работе! Усиливаем ПВО! Приближаем победу!", - отметил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

При этом он обнародовал селфи на фоне ЗРК, начавшего защищать небо Украины.

США вводят санкции против РФ и Ирана за незаконный захват американцев, - CNN

Соединенные Штаты вводят дополнительные санкции против группировок в России и Иране. Их обвиняют в захвате американцев в заложники.

Как заявляют в США, данное решение связано с попыткой предотвратить дальнейший захват заложников и потенциально обеспечить освобождение граждан, которые сейчас находятся под стражей. Речь идет о Федеральной службе безопасности России и разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Согласно заявлению официальных лиц США, предпринятые шаги должны стать предупреждением для тех, кто думает о захвате американцев в заложники.

Решение о введении санкций было принято на фоне нескольких громких случаев неправомерного задержания американцев.

Шмыгаль встретился с Папой Римским в Ватикане

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Папой Римским в Ватикане.

Шмыгаль передал Папе Франциску фотоальбом о преступлениях России в Буче, Бородянке и других городах Украины. Также премьер выразил надежду, что Ватикан присоединится к реализации украинской формулы мира, в частности, к процессу возвращения пленных и депортированных.

Глава правительства поблагодарил понтифику за гуманитарную помощь, лечение в ватиканском госпитале украинских детей, пострадавших от российской агрессии. Также Денис Шмыгаль пригласил Папу Римского в Украину.

"Будем рады приветствовать понтифика в это нелегкое время. Рассчитываем, что Святой Престол использует свое влияние, чтобы вернуть мир на все наши земли", - подчеркнул он.

В Европарламенте одобрили отмену пошлин для Украины еще на один год

Комитет по международной торговле Европейского парламента одобрил продление еще на один год отмены действия ввозных пошлин ЕС на украинский экспорт.

Приостановление действия тарифов касается:

овощей и фруктов, на которые распространена система входных цен;

сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, подлежащих тарифному квотированию.

"Промышленные товары подлежат обложению нулями пошлин с 1 января 2023 года в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, поэтому они не включены в новое предложение", - добавляет пресс-служба.

Согласно данным Еврокомиссии, сегодня ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины. На союз приходилось 39,5% украинской торговли в 2021 году. Украина, со своей стороны, является 15 крупнейшим торговым партнером ЕС, поскольку на нее приходится около 1,2% от общего объема торговли.

Страны НАТО передали Украине 98% обещанной техники, - Столтенберг

Страны НАТО передали Украине почти всю обещанную бронированную технику. Речь идет о почти 2 тысячах единиц боевой техники.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Украина имеет военный потенциал, чтобы освободить территории от российских оккупантов. Генсек подчеркнул, что альянс предоставил почти всю обещанную технику.

"Союзники и партнеры по НАТО оказали Украине беспрецедентную поддержку. Более 98% боевых машин, обещанных Украине, уже поставлены", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что речь идет о более чем 1500 бронированных машинах, 230 танках и другой технике, включая большое количество боеприпасов. Он подчеркнул, что альянс вооружил 9 бригад ВСУ, которые будут освобождать украинские территории.