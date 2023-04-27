ПАРЄ визнала Лукашенка причетним до депортації українців
Парламентська асамблея Ради Європи підтримала визнання самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка причетним до депортації українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа, члена української делегації в ПАРЄ Олексія Гончаренка у Telegram.
За словами Гончаренка, ПАРЄ схвалила відповідну правку до резолюції.
Нардеп зазначив, що визнання Лукашенка винним у депортації дітей та дорослих з тимчасово окупованих територій України фактично робить диктатора винним у геноциді українців.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка визнає примусову депортацію українців, яку здійснюють росіяни, ознакою геноциду.
Також ми писали, що ще місяць тому незалежна міжнародна комісія з розслідування подій в Україні, яка діє під керівництвом ООН, не побачила ознак геноциду українців під час повномасштабної війни.
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