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Місто майже не придатне для життя, цивільних важко вивезти, - Череватий про Бахмут

Новость на русском →
Четвер 27 квітня 2023 19:11
Місто майже не придатне для життя, цивільних важко вивезти, - Череватий про Бахмут Фото: Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ ЗСУ (Арміяinform.com.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок бойових дій Бахмут став майже не придатним для життя через значні руйнування. Цивільних, які вирішили залишитись в місті, важко евакуювати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Східного угруповання військ ЗСУ Серія Череватого в ефірі телемарафону.

"Він (Бахмут, - ред.) суттєво знищений. Навіть самі вороги називають його другим Сталінградом. Можливо, вони щось інше хочуть цим сказати, але цим вони показали ступінь знищення міста. Воно на даний момент майже не придатне для життя, більшість будівель суттєво пошкоджені", - розповів Череватий.

Як відзначив речник Східного угруповання військ, в місті також є й цивільні, які відмовились покидати своє житло. Наразі їх важко евакуювати через інтенсивні бойові дії в міській забудові.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, командувач східним угрупуванням ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський пояснив важливість оборони Бахмуту.

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