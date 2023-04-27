Шмигаль зустрівся з Папою Римським у Ватикані
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Папою Римським у Ватикані. Він запросив понтифіка до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу уряду в Telegram.
Шмигаль передав Папі Франциску фотоальбом про злочини Росії в Бучі, Бородянці й інших містах України. Також прем'єр висловив сподівання, що Ватикан долучиться до реалізації української формули миру, зокрема до процесу повернення полонених і депортованих.
Глава уряд подякував понтифіку за гуманітарну допомогу, лікування у ватиканському госпіталі українських дітей, які постраждали від російської агресії. Також Денис Шмигаль запросив Папа Римського до України.
"Будемо раді вітати понтифіка в ці нелегкі часи. Розраховуємо, що Святий Престол використає свій вплив, аби повернути мир на всі наші землі", - наголосив він.
Фото: прем'єр України зустрівся з Папою Римським (t.me/Denys_Smyhal)
Нагадаємо, вчора прем'єр Денис Шмигаль прибув до Італії, де взяв участь у конференції з відновлення України, а також провів низку зустрічей.
Також зазначимо, що раніше Папа Франциск заявив про готовність відвідати Київ, але при умові, що після цього він поїде до Москви.
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