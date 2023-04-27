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Країни НАТО передали Україні 98% обіцяної техніки, - Столтенберг

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Люксембург, Четвер 27 квітня 2023 12:39
Країни НАТО передали Україні 98% обіцяної техніки, - Столтенберг Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Країни НАТО передали Україні майже всю обіцяну броньовану техніку. Йдеться про майже 2 тисячі одиниць бойової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга на брифінгу 27 квітня.

За його словами, Україна має військовий потенціал, щоб звільнити території від російських окупантів. Генсек наголосив, що альянс надав майже всю обіцяну техніку.

"Союзники та партнери по НАТО надали Україні безпрецедентну підтримку. Понад 98% бойових машин, обіцяних Україні, вже поставлено", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що йдеться про понад 1500 броньованих машин, 230 танків та іншої техніки, включаючи велику кількість боєприпасів.

Також Столтенберг прокоментував розмову президента України Володимира Зеленського та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

"Телефонна розмова - хороша новина, але це не змінює того факту, що Китай досі не засудив вторгнення Росії в Україну", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що для повернення до лінії на момент вторгнення РФ Україні необхідно 300 танків, 600-700 БМП та 500 гаубиць.

Як повідомлялося, що США ще не передали Україні танки Abrams. У Пентагоні зазначають, що вони надійдуть до кінця року.

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