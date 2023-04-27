Ілюстративне фото: в Україні на бойове чергування заступив другий дивізіон ЗРК Patriot (Getty Images)

В Україні розпочав роботу другий дивізіон зенітного ракетного комплексу Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколу Олещука в Telegram.