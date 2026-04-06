США та Іран обговорюють можливість 45-денного перемир’я, - Axios

США, Іран та посередники ведуть переговори щодо можливого 45-денного припинення вогню, яке може стати кроком до завершення війни. Проте шанси на досягнення угоди протягом наступних 48 годин невеликі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Axios .

"Це остання спроба - єдиний шанс запобігти різкій ескалації війни, яка включатиме масовані удари по іранській цивільній інфраструктурі та удари у відповідь по енергетичних та водних об'єктах у країнах Перської затоки", - пише видання.

Раніше президент США Дональд Трамп встановив 10-денний дедлайн для укладення угоди з Іраном, який мав завершитися в понеділок, однак згодом його продовжили ще на добу.

За інформацією джерел, США вже підготували план масштабної американо-ізраїльської кампанії ударів по енергетичних об’єктах Ірану, однак продовження терміну переговорів має дати останній шанс на дипломатичне врегулювання.

Переговори ведуться через посередників із Пакистану, Єгипту та Туреччини, а також шляхом прямих контактів між спецпредставником США Стівом Віткоффом та главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі.

Двоетапний план

За словами джерел, обговорюється двоетапна угода. Перший етап передбачає 45-денне припинення вогню, під час якого сторони мають погодити остаточне завершення війни. У разі потреби цей період можуть продовжити.

Другий етап має закріпити повне припинення війни.

Ключові суперечності

Попри переговори, Іран не демонструє готовності поступатися ключовими позиціями. Йдеться, зокрема, про контроль над Ормузькою протокою та питання високозбагаченого урану.

Посередники вважають, що повне відновлення роботи Ормузької протоки та вирішення питання щодо високозбагаченого урану в Ірані можуть стати результатом лише остаточної угоди.

"Ці два питання є головними козирями Ірану на переговорах, і іранці не погодяться повністю відмовитися від них заради 45-денного припинення вогню", - кажуть джерела.

Посередники також заявили іранським офіційним особам, що часу для подальших переговорів немає, і підкреслили, що "наступні 48 годин – це остання можливість досягти угоди та запобігти масштабним руйнуванням у країні".