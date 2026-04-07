ua en ru
Вт, 07 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Пакистан просит Трампа дать Ирану еще две недели, заинтриговав "прорывом" в переговорах

22:51 07.04.2026 Вт
2 мин
Исламабад просит США отсрочить дедлайн, а Иран - открыть Ормузский пролив
aimg Мария Науменко
Пакистан просит Трампа дать Ирану еще две недели, заинтриговав "прорывом" в переговорах

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что дипломатические усилия для мирного урегулирования войны на Ближнем Востоке продвигаются "стабильно, решительно и мощно" и могут дать ощутимый результат уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Шарифа в соцсети Х.

В связи с этим он обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой продлить дедлайн для Ирана на две недели, чтобы дать шанс дипломатии.

В то же время Шариф призвал иранские власти открыть Ормузский пролив на тот же двухнедельный период как жест доброй воли. По его мнению, это могло бы стать сигналом готовности к деэскалации.

Кроме того, премьер Пакистана обратился ко всем сторонам конфликта с призывом соблюдать перемирие.

"Мы также призываем все воюющие стороны соблюдать перемирие везде в течение двух недель, чтобы дать дипломатии возможность достичь окончательного прекращения войны в интересах долгосрочного мира и стабильности в регионе", - подчеркнул он.

Реакция США

Корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт сообщил, что администрация Трампа получила это предложение.

"Президенту сообщили о предложении, и ответ непременно поступит", - заявила она.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

На днях президент США Дональд Трамп повторно потребовал от Тегерана возобновить проход кораблей через пролив и предупредил, что в случае отказа уже во вторник, 7 апреля, под ударами могут оказаться иранская энергетическая инфраструктура.

После этого появились сообщения о попытке посредников добиться временного 45-дневного перемирия между Вашингтоном и Тегераном, однако обе стороны от этой идеи отказались.

Впоследствии Трамп еще больше обострил риторику, заявив, что уже этой ночью в Иране может погибнуть "целая цивилизация", хотя, по его словам, он не хотел бы такого развития событий.

На этом фоне в Иране начали формировать "живые цепи" возле важных объектов энергетики, пытаясь таким образом обезопасить их от возможных американо-израильских ударов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Пакистан Ближний восток
Новости
Проезд станет дороже? Киев готовится пересмотреть тарифы
Проезд станет дороже? Киев готовится пересмотреть тарифы
Аналитика
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Юрий Дощатов, специальный корреспондент