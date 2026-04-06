Трамп відкинув пропозицію про перемир'я з Іраном на 45 днів, - CNN

16:53 06.04.2026 Пн
2 хв
Американський лідер вимагає, щоб Іран відкрив Ормузьку протоку
aimg Іван Носальський
Трамп відкинув пропозицію про перемир'я з Іраном на 45 днів, - CNN Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп відмовився від пропозиції встановити перемир'я з Іраном на 45 днів. Таку ініціативу підготували Пакистан, Єгипет і Туреччина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Інформацію про відмову Трампа розкрив виданню неназваний представник Білого дому.

"Це одна з багатьох ідей", - сказав чиновник, уточнивши, що війна з Іраном триває повним ходом.

Пакистан, Єгипет і Туреччина були посередниками між двома країнами, що воюють, проте непрямі переговори зайшли в глухий кут минулого тижня.

Останньою пропозицією для США та Ірану стало перемир'я на 45 днів, яке, на думку ініціаторів, мало дозволити провести переговори між Вашингтоном і Тегераном.

Іран, мабуть, також відмовився від тимчасового перемир'я. Іранці виправдовують це тим, що припинення вогню нібито дасть США час, щоб підготуватися до продовження війни.

Вимоги Ірану

Нагадаємо, після відмови від перемир'я представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив про те, що його країна хоче гарантій недопущення повторної війни.

Це сталося наступного дня після того, як президент США Дональд Трамп встановив для Ірану чіткий дедлайн.

За його словами, якщо до 20:00 7 квітня за східним часом (до 3 години ночі 8 квітня за київським часом) Ормузьку протоку не буде відкрито, США знищать усі електростанції та підприємства по всій країні.

У відповідь в Ірані зажадали повної фінансової компенсації збитків від війни.

Україна вперше за війну обійшла РФ за кількістю атак дронів, - ABC News
