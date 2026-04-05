Трамп назвав Ірану точний час для відкриття Ормузької протоки
Президент США Дональд пригрозив знищити всі електростанції Ірану, якщо лідери цієї країни не домовляться про відновлення роботи Ормузької протоки до вечора вівторка 7 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Truth Social та інтерв'ю для The Wall Street Journal.
"Якщо вони не виконають обіцянку, якщо захочуть залишити (протоку - ред.) закритою, вони втратять усі свої електростанції і всі інші підприємства по всій країні... Якщо вони нічого не зроблять до вечора вівторка, у них не буде ні електростанцій, ні мостів", - сказав Трамп.
Пізніше в соцмережах він уточнив, що в Ірану час до 20:00 вівторка за східним часом (за Києвом це до 3 години ночі середи 8 квітня).
Повертаюся до інтерв'ю, у Трампа також запитали, коли на його думку закінчиться війна, на що він сказав, що "скоро повідомить".
"Але ми перебуваємо в дуже сильному становищі, і цій країні (Ірану - ред.) знадобиться 20 років, щоб відновитися, якщо їм пощастить, якщо в них взагалі буде країна", - додав президент США.
На запитання, чи турбує його, що населення Ірану в кількості 93 млн осіб може постраждати в разі атак на цивільну інфраструктуру, Трамп відповів:
"Ні, вони хочуть, щоб ми це зробили", - сказав він, стверджуючи, що іранці "живуть у пеклі".
Мирна угода з Іраном і відкриття протоки
Нагадаємо, що вчора президент США Дональд Трамп дав Ірану знову 48 годин на те, щоб країна відкрила Ормузьку протоку. Сьогодні він повторив свій заклик, повторивши вимогу вже в матірній формі.
У цій же публікації Трамп дав зрозуміти, що якщо цього не буде, тоді у вівторок в Ірану настане "день електростанцій і мостів", натякаючи, що США атакують їх.
Зазначимо, що Трамп сьогодні, 5 квітня, роздав інтерв'ю вже кільком виданням. Одному з журналістів Fox News, він сказав, що розраховує на угоду з Іраном вже до завтрашнього дня, 6 квітня. Щоправда, там не уточнювалося, йдеться про повноцінний мир чи тільки про Ормузьку протоку. Трохи пізніше, іншому виданню, Трамп сказав, що розраховує на угоду до вівторка.