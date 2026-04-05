Трамп назвав Ірану точний час для відкриття Ормузької протоки

20:19 05.04.2026 Нд
2 хв
Якщо Іран не відкриє протоку, США почнуть знищувати електростанції по всій країні
aimg Едуард Ткач
Трамп назвав Ірану точний час для відкриття Ормузької протоки Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд пригрозив знищити всі електростанції Ірану, якщо лідери цієї країни не домовляться про відновлення роботи Ормузької протоки до вечора вівторка 7 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Truth Social та інтерв'ю для The Wall Street Journal.

Читайте також: США та Іран могли обговорювати припинення вогню за спиною в Ізраїлю, - Axios

"Якщо вони не виконають обіцянку, якщо захочуть залишити (протоку - ред.) закритою, вони втратять усі свої електростанції і всі інші підприємства по всій країні... Якщо вони нічого не зроблять до вечора вівторка, у них не буде ні електростанцій, ні мостів", - сказав Трамп.

Пізніше в соцмережах він уточнив, що в Ірану час до 20:00 вівторка за східним часом (за Києвом це до 3 години ночі середи 8 квітня).

Повертаюся до інтерв'ю, у Трампа також запитали, коли на його думку закінчиться війна, на що він сказав, що "скоро повідомить".

"Але ми перебуваємо в дуже сильному становищі, і цій країні (Ірану - ред.) знадобиться 20 років, щоб відновитися, якщо їм пощастить, якщо в них взагалі буде країна", - додав президент США.

На запитання, чи турбує його, що населення Ірану в кількості 93 млн осіб може постраждати в разі атак на цивільну інфраструктуру, Трамп відповів:

"Ні, вони хочуть, щоб ми це зробили", - сказав він, стверджуючи, що іранці "живуть у пеклі".

Мирна угода з Іраном і відкриття протоки

Нагадаємо, що вчора президент США Дональд Трамп дав Ірану знову 48 годин на те, щоб країна відкрила Ормузьку протоку. Сьогодні він повторив свій заклик, повторивши вимогу вже в матірній формі.

У цій же публікації Трамп дав зрозуміти, що якщо цього не буде, тоді у вівторок в Ірану настане "день електростанцій і мостів", натякаючи, що США атакують їх.

Зазначимо, що Трамп сьогодні, 5 квітня, роздав інтерв'ю вже кільком виданням. Одному з журналістів Fox News, він сказав, що розраховує на угоду з Іраном вже до завтрашнього дня, 6 квітня. Щоправда, там не уточнювалося, йдеться про повноцінний мир чи тільки про Ормузьку протоку. Трохи пізніше, іншому виданню, Трамп сказав, що розраховує на угоду до вівторка.

Більше по темі:
Росія атакувала Україну майже сотнею дронів, є "прильоти": деталі нічного обстрілу
Росія атакувала Україну майже сотнею дронів, є "прильоти": деталі нічного обстрілу
Аналітика
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла