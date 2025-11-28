Орбан прилетів до Путіна і одразу запропонував Угорщину для переговорів щодо України
Угорський прем'єр Віктор Орбан прибув до Москви та зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Він заявив, що Угорщина готова надати майданчик для переговорів щодо України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ, які публікують відео із зустрічі Орбана та Путіна.
Орбан зазначив, що Угорщина зацікавлена у мирі, адже Україна є її сусідом і війна нібито також впливає й на неї.
"І ми щиро сподіваємось, що нещодавно опублікована ініціатива приведе до миру. Наша сьогоднішня зустріч дає мені можливість підтвердити, що Угорщина готова забезпечити майданчик для таких переговорів. І готова сприяти успішному завершенню цього процесу", - сказав він.
У відповідь Путін заявив, що відносини між Москвою та Будапештом "продовжують розвиватися попри труднощі" й допустив, що перемовини Росії та США можуть завершитися самітом у столиці Угорщини.
"Якщо під час переговорів зі США справа дійде до використання Будапешта як місця для саміту, я буду радий", - сказав російський диктатор.
Візит Орбана до Москви
Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув з візитом до Москви.
Разом із ним приїхали міністр закордонних справ Петер Сіярто, міністр будівництва і транспорту Янош Лазар і радник із нацбезпеки Марцел Біро.
Делегація Орбана обговорюватиме з російським диктатором Володимиром Путіним передусім тему енергетики на фоні рішення Сполучених Штатів надати Угорщині однорічне звільнення від санкцій щодо російської нафти та газу.
На запитання журналістів про те, чи обговорюватимуть мирні зусилля щодо врегулювання війни Росії проти України Орбан відповів ствердно, додавши, що вони навряд чи зможуть цього уникнути.
Зустріч Трампа та Путіна
Нагадаємо, 16 жовтня президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін після телефонної розмови оголосили про намір провести особисту зустріч протягом двох тижнів. Як місце можливого саміту було обрано Будапешт.
Підготовку до переговорів мали координувати держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Однак невдовзі Трамп скасував зустріч.
За даними ЗМІ, причиною стало те, що Росія не змінила своїх максималістських вимог щодо умов завершення війни в Україні. Сам Трамп публічно заявив, що "не збирається витрачати свій час даремно".
Невдовзі США запровадили нові санкції проти найбільших нафтових компаній Росії - "Роснефть" і "Лукойл". Міністерство фінансів США водночас закликало Москву негайно погодитися на припинення вогню.
Трамп заявив, що готовий до нової зустрічі з Путіним, але лише за умови укладення реальної угоди про завершення війни в Україні.
У Кремлі натомість підтвердили, що Путін нібито готовий до переговорів, однак конкретної дати саміту поки не визначено.
Водночас нещодавно Трамп заявив, зустріч з Путіним, а також президентом України Володимиром Зеленським відбудеться лише тоді, коли буде готова мирна угода.