Тиск на Путіна посилюється: США запровадили санкції проти нафтових гігантів РФ

США ввели жорсткі санкції проти російських нафтових компаній Rosneft і Lukoil, посилюючи тиск на Кремль через війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства фінансів США.

Міністерство фінансів США через своє Управління контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило нові санкції проти Росії, аби змусити Путіна налаштуватись на серйозні переговори щодо закінчення війни в Україні.

Санкції спрямовані на тиск на російський енергетичний сектор та обмеження доходів, які Кремль використовує для фінансування війни і підтримки економіки.

Нові санкції торкнуться двох найбільших російських нафтових компаній - Rosneft та Lukoil, а також їхніх численних дочірніх підприємств, що займаються видобутком, переробкою та продажем нафти і газу на території Росії.

До списку увійшло понад 30 підрозділів обох компаній, зокрема нафтові родовища, газові та нафтопереробні заводи по всій країні.

Відтепер всі активи та інтереси у власності цих компаній, що знаходяться в США або під контролем американських осіб, блокуються та підлягають обов’язковому повідомленню до OFAC. Порушення санкцій може призвести до цивільної або кримінальної відповідальності, а іноземні фінансові установи, які здійснюють значні операції з підсанкційними компаніями, ризикують потрапити під вторинні санкції.

OFAC також наголосило, що санкції не мають на меті покарання, а спрямовані на зміну поведінки Росії та заохочення її до мирних переговорів. Санкції можуть бути переглянуті або зняті у разі дотримання законодавства США і відповідних умов.

"Зараз час зупинити вбивства та оголосити негайне припинення вогню. Через відмову президента Путіна завершити цю безглузду війну казначейство вводить санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії, які фінансують військові дії Кремля. Ми закликаємо наших союзників приєднатися та дотримуватися цих санкцій", - зазначив секретар казначейства США Скотт Бессент.