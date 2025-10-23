ua en ru
Чт, 23 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп скасував зустріч з Путіним і "відчув" час для санкцій

США, Четвер 23 жовтня 2025 00:45
UA EN RU
Трамп скасував зустріч з Путіним і "відчув" час для санкцій Ілюстративне фото: зустріч Трампа і Путіна (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Щодо санкцій проти Росії додав, що "настав час, якого довго чекали".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Трампа під час спілкування із журналістами в Білому домі.

"Я скасував свою зустріч з Путіним. Це здавалося неправильним. Мені не здалося, що ми збираємося прийти до того місця, до якого маємо прийти, тому я її скасував", - сказав Трамп.

Президент США зауважив, що зустрінеться з російським диктатором у майбутньому. Але додаткових подробиць не повідомив.

"Щоразу у мене з Путіним відбуваються хороші розмови, а потім вони нікуди не ведуть", - сказав Трамп.

Також Трамп вкотре наголосив, що сподівається на розумність Зеленсського і Путіна.

"Знаєте, як кажуть, танго танцюють удвох. І ми це з'ясуємо", - сказав він.

Також Трамп висловися щодо санкцій проти Росії.

"Я відчув, що час настав, ми довго чекали", - сказав він.

Коли готувалась зустріч Трампа і Путіна

День тому Трамп заявляв, що ще не ухвалив рішення щодо зустрічі з Володимиром Путіним. Однак обіцяв повідомити про плани через 2 дні.

За словами Трампа, він не хоче проводити марну зустріч.

"Я не хочу витрачати час даремно, тож подивимося, що станеться", - заявив президент США.

У четвер, 16 жовтня, Трамп провів із Путіним телефонну розмову, після чого анонсував, що між ними заплановано новий саміт, який цього разу відбудеться в Будапешті. Також він уточнив, що зустріч планується протягом найближчих двох тижнів.

Однак за кілька днів у західних медіа з'явилася інформація, що зустріч відкладено на невизначений термін. Точна причина невідома, але за словами джерела CNN, це пов'язано з тим, що позиція Росії з питання завершення війни в Україні змінилася недостатньо порівняно з її максималістськими вимогами. Затримка зустрічі зі свого боку означає, що саміт Путіна і Трампа теж відкладається.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
ЗСУ звільнили Кучерів Яр під Добропіллям: понад 50 окупантів потрапили в полон (відео)
ЗСУ звільнили Кучерів Яр під Добропіллям: понад 50 окупантів потрапили в полон (відео)
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію