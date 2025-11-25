Трамп назвав умову для зустрічі з Зеленським і Путіним
Зустріч лідера США Дональда Трампа з українським колегою Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться лише тоді, коли буде готова мирна угода.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Дональд Трамп заявив у своїй соцмережі Truth Social.
"Я сподіваюся на зустріч з президентом Зеленським і президентом Путіним найближчим часом, але тільки тоді, коли угода про закінчення цієї війни буде остаточною або перебуватиме на завершальній стадії", - наголосив він.
Американський лідер також висловив сподівання на те, що мир в Україні буде досягнуто якнайшвидше.
У вівторок, 25 листопада, стало відомо, що спеціальний представник президента США Стів Віткофф у Москві проведе переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас міністр армії Ден Дрісколл зустрінеться з українською стороною для пришвидшення узгодження мирного плану між США, Україною та РФ.
Мирний план Трампа
Нагадаємо, нещодавно західні ЗМІ оприлюднили проєкт американського мирного плану із 28 пунктів. Згідно із неофіційною інформацією, документ містив положення, які розцінювалися як поступки Росії.
Україна направила до Женеви делегацію для проведення переговорів з представниками США, щоб переглянути найбільш суперечливі положення документа.
Після консультацій радник керівника Офісу президента Олександр Бевз розповів, що частину пунктів із проєкту вилучили, а деякі - скоригували.
Вчора, 24 листопада, видання Financial Times написало, що мирний план США було урізано майже на третину. Зокрема, у документі замість початкових 28 пунктів залишилось 19.
Зазначимо, сьогодні, 25 листопада, прессекретар Білого дому Керолайн Левітт повідомило, що США долучили до мирних переговорів як Україну, так і Росію.
Крім того, американський лідер Дональд Трамп висловив переконання, що укладення угоди щодо завершення війни РФ проти України вже близько.