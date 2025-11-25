Трамп назвав умову для зустрічі з Зеленським і Путіним

Зустріч лідера США Дональда Трампа з українським колегою Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться лише тоді, коли буде готова мирна угода.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Дональд Трамп заявив у своїй соцмережі Truth Social .

"Я сподіваюся на зустріч з президентом Зеленським і президентом Путіним найближчим часом, але тільки тоді, коли угода про закінчення цієї війни буде остаточною або перебуватиме на завершальній стадії", - наголосив він.

Американський лідер також висловив сподівання на те, що мир в Україні буде досягнуто якнайшвидше.

У вівторок, 25 листопада, стало відомо, що спеціальний представник президента США Стів Віткофф у Москві проведе переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас міністр армії Ден Дрісколл зустрінеться з українською стороною для пришвидшення узгодження мирного плану між США, Україною та РФ.