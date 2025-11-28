Путін викликав Орбана "на килим": у Європі та США нічого не знають про таємну зустріч

Майбутня поїздка угорського прем'єра до Москви викликає питання серед партнерів по ЄС і НАТО, оскільки готується в розширеному форматі та супроводжується обговоренням енергетичних і ядерних тем, важливих для Будапешта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію порталу VSquare .

Підготовка візиту і склад делегації

Угорський глава уряду планує відвідати Москву 28 листопада, причому візит готується за участю великої делегації.

Разом із ним мають вирушити міністр закордонних справ Петер Сіярто, міністр будівництва і транспорту Янош Лазар і радник із нацбезпеки Марцел Біро.

Цей виїзд не був попередньо узгоджений ні з союзниками по НАТО, ні зі структурами Євросоюзу, і ймовірність повідомлення США також ставиться під сумнів.

При цьому в європейських дипломатичних колах вважають, що зустріч може бути частиною регулярної практики контактів із Кремлем.

Енергетичний порядок денний

Ключовим напрямком переговорів оголошено енергетичні питання. Вони набули особливої актуальності на тлі рішення США надати Угорщині річне звільнення від санкційних обмежень, пов'язаних із російською нафтою і газом.

Під час візиту планується обговорення подальших поставок енергоресурсів і можливих змін у схемах їх проходження.

Ядерні проєкти та можливі угоди

Окремим блоком стануть питання атомної енергетики. Зокрема, планується торкнутися участі компанії Westinghouse у проєкті будівництва станції Пакш як постачальника палива.

Також, у матеріалі зазначається, що "також будуть порушені ядерні питання".

Ще однією темою стане розгляд ймовірної угоди, в рамках якої угорська компанія MOL може придбати частку Газпрому в сербській NIS, що дало б змогу знизити ризики потрапляння під санкції США.

Політичний контекст

За даними джерел, візит може бути поданий як спроба відновити ідею короткострокового "мирного саміту" в Будапешті за участю Трампа і Путіна.

Напередодні Володимир Путін заявив, що Москва і Будапешт обговорюють можливий приїзд угорського прем'єра.