Трамп висунув умову Путіну для нової зустрічі

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий знову зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним. Але лише за впевненості, що буде укладено угоду щодо завершення війни в Україні.

Як відомо, нещодавно Трамп скасував свою зустріч із Путіним у Будапешті. У ЗМІ писали, що причиною стала фактично незмінна позиція Кремля щодо завершення війни, а сам лідер США говорив, що не хоче зустрічатися даремно.

Сьогодні журналісти запитали у Трампа, що має зробити Росія, щоб він усе таки призначив саміт. У відповідь президент США сказав таке:

"Ми повинні бути впевнені, що укладемо угоду (щодо завершення війни в Україні - ред.). Я не збираюся витрачати свій час даремно. У мене завжди були хороші стосунки з Володимиром Путіним, але це було дуже розчаровує", - заявив Трамп.

Він додав, що розраховував, що війна в Україні закінчиться раніше, ніж встановлення миру на Близькому Сході. У цьому контексті глава Білого дому мав на увазі Азербайджан і Вірменію.

"Це було дуже складно. Насправді, Путін сказав мені телефоном: "Хлопче, це було приголомшливо, тому що всі намагалися це зробити, але не змогли". А я зробив це. Були й інші випадки, якщо подивитися на Індію і Пакистан. Я міг би сказати, що майже всі угоди, які я вже уклав, були, як я думав, складнішими, ніж із Росією та Україною. Але все склалося інакше", - сказав американський лідер.

Також Трамп знову додав, що між країнами, зокрема президентом України Володимиром Зеленським та главою Кремля Володимиром Путіним, - величезна ненависть.