Орбан прилетел к Путину и сразу предложил Венгрию для переговоров по Украине

Пятница 28 ноября 2025 13:32
UA EN RU
Орбан прилетел к Путину и сразу предложил Венгрию для переговоров по Украине Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Венгерский премьер Виктор Орбан прибыл в Москву и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Он заявил, что Венгрия готова предоставить площадку для переговоров по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ, которые публикуют видео со встречи Орбана и Путина.

Орбан отметил, что Венгрия заинтересована в мире, ведь Украина является ее соседом и война якобы также влияет и на нее.

"И мы искренне надеемся, что недавно опубликованная инициатива приведет к миру. Наша сегодняшняя встреча дает мне возможность подтвердить, что Венгрия готова обеспечить площадку для таких переговоров. И готова способствовать успешному завершению этого процесса", - сказал он.

В ответ Путин заявил, что отношения между Москвой и Будапештом "продолжают развиваться несмотря на трудности" и допустил, что переговоры России и США могут завершиться саммитом в столице Венгрии.

"Если во время переговоров с США дело дойдет до использования Будапешта как места для саммита, я буду рад", - сказал российский диктатор.

Визит Орбана в Москву

Напомним, сегодня, 28 ноября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву.

Вместе с ним приехали министр иностранных дел Петер Сийярто, министр строительства и транспорта Янош Лазар и советник по нацбезопасности Марцел Биро.

Делегация Орбана будет обсуждать с российским диктатором Владимиром Путиным прежде всего тему энергетики на фоне решения Соединенных Штатов предоставить Венгрии однолетнее освобождение от санкций в отношении российской нефти и газа.

На вопрос журналистов о том, будут ли обсуждать мирные усилия по урегулированию войны России против Украины Орбан ответил утвердительно, добавив, что они вряд ли смогут этого избежать.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, 16 октября президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин после телефонного разговора объявили о намерении провести личную встречу в течение двух недель. В качестве места возможного саммита был выбран Будапешт.

Подготовку к переговорам должны были координировать госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Однако вскоре Трамп отменил встречу.

По данным СМИ, причиной стало то, что Россия не изменила своих максималистских требований относительно условий завершения войны в Украине. Сам Трамп публично заявил, что "не собирается тратить свое время зря".

Вскоре США ввели новые санкции против крупнейших нефтяных компаний России - "Роснефть" и "Лукойл". Министерство финансов США одновременно призвало Москву немедленно согласиться на прекращение огня.

Трамп заявил, что готов к новой встрече с Путиным, но только при условии заключения реального соглашения о завершении войны в Украине.

В Кремле в свою очередь подтвердили, что Путин якобы готов к переговорам, однако конкретная дата саммита пока не определена.

В то же время недавно Трамп заявил, что встреча с Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским состоится только тогда, когда будет готово мирное соглашение.

