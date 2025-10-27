ua en ru
Головна » Новини » У світі

Зустріч з Трампом до Нового року? У Путіна назвали можливі терміни

Росія, Понеділок 27 жовтня 2025 19:29
Зустріч з Трампом до Нового року? У Путіна назвали можливі терміни Фото: президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Російський диктатор Володимир Путін готовий до зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом. Водночас чіткого розуміння дати її проведення наразі немає.

По це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника російського диктатора Юрія Ушакова, яку наводять російські ЗМІ.

"Поки орієнтирів немає, але принципова готовність провести зустріч, якщо вона буде заздалегідь опрацьована експертами, зберігається", - повідомив він.

На питання, чи встигнуть лідери двох країн зустрітись до Нового року, він не надав чіткої відповіді.

"Не знаю, я не знаю. Ви пам'ятаєте, як швидко ми Анкоридж домовилися провести", - зазначив помічник диктатора.

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, нещодавно американський лідер Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

За результатами розмови президент США анонсував, що найближчими тижнями відбудеться новий саміт, який цього разу пройде в Будапешті.

Його підготовкою мали займатися держсекретар США Марко Рубіо і глава МЗС Росії Сергій Лавров, проте незабаром Трамп скасував саміт.

Згідно з інформацією ЗМІ, РФ не змінила свої максималістські вимоги щодо питання завершення війни в Україні. При цьому сам Трамп публічно сказав що "не хоче витрачати свій час даремно".

Крім того, в ніч на 23 жовтня Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільших нафтових компаній країни-агресорки "Роснефть" і "Лукойл". Мінфін США також закликав Росію негайно погодитися на припинення вогню.

Зазначимо, президент США повідомив, що готовий знову зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Але тільки за умови, що буде укладено угоду щодо завершення війни в Україні.

