Зустріч з Трампом до Нового року? У Путіна назвали можливі терміни

Російський диктатор Володимир Путін готовий до зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом. Водночас чіткого розуміння дати її проведення наразі немає.

По це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника російського диктатора Юрія Ушакова, яку наводять російські ЗМІ.

"Поки орієнтирів немає, але принципова готовність провести зустріч, якщо вона буде заздалегідь опрацьована експертами, зберігається", - повідомив він.

На питання, чи встигнуть лідери двох країн зустрітись до Нового року, він не надав чіткої відповіді.

"Не знаю, я не знаю. Ви пам'ятаєте, як швидко ми Анкоридж домовилися провести", - зазначив помічник диктатора.