У Харкові уламки дрона РФ пошкодили висотки та авто: якому району не пощастило

Харків, Вівторок 03 березня 2026 05:34
У Харкові уламки дрона РФ пошкодили висотки та авто: якому району не пощастило Фото: росіяни завдали удари в ніч на 3 березня (ДСНС України)
Автор: Маловічко Юлія

У Шевченківському районі Харкова уламки ворожого дрона пошкодили вікна у багатоквартирних будинках та кілька автомоблів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мера міста Ігоря Терехова в Telegram.

Як заявив міський голова, вийшло без постраждалих в результаті.

"Маємо падіння уламків ворожого дрону у Шевченківському районі. Пошкоджені вікна у багатоквартирних будинках, кілька авто. На щастя, немає постраждалих", - повыдомив Терехов.

Зазначимо, що Повітряні Сили постійно вночі повідомляли про групи дронів, які прямували на Харків, щодо області, передбачались навіть імовірні пуси КАБів.

Напередодні Терехов повідомляв про влучання в багатоквартирний будинок у Шевченковському районі Харкова, але з постарждалими.

Атаки на Харківщину

Як відомо, Харків та регіон час від часу є об'єктом для Москви, яка атакує ці території безпілотниками різних типів, ракетами та КАБами. Щодо недавніх обстрілів, нагадаємо, що 1 березня окупанти РФ вдарили дроном по гуртожитку у Харкові. Вінаслідок атаки спалахнула пожежа, були постраждалі.

26 лютого під час масштабної атаки на Україну постраждав і Харків. Балістичні ракети прилетіли по місту - ворог атакував 17 безпілотниками та двома ракетами.

Окрім руйнувань будинків та інфраструктури Харківщини, через що у населення часто відсутня електроенергія, вода чи опалення, нерідко повідомляється про постраждалих та жертв, серед яких - діти.

Наприклад, РБК-Україна писало як росіяни вдарили по дитсадку у Харкові, постраждали діти.

