Орбан підтвердив поїздку до Путіна: говоритимуть про Україну і не тільки

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив, що сьогодні, 28 листопада, їде до Москви, де планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, метою зустрічі є обговорення поставок нафти і газу в Угорщину.

На запитання про те, чи обговорюватимуть мирні зусилля щодо врегулювання війни Росії проти України Орбан відповів ствердно, додавши, що вони навряд чи зможуть цього уникнути.

Зустріч Орбана та Путіна у Москві вже підтвердив кремлівський прессекретар Дмитро Пєсков.