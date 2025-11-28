Орбан підтвердив поїздку до Путіна: говоритимуть про Україну і не тільки
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив, що сьогодні, 28 листопада, їде до Москви, де планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За його словами, метою зустрічі є обговорення поставок нафти і газу в Угорщину.
На запитання про те, чи обговорюватимуть мирні зусилля щодо врегулювання війни Росії проти України Орбан відповів ствердно, додавши, що вони навряд чи зможуть цього уникнути.
Зустріч Орбана та Путіна у Москві вже підтвердив кремлівський прессекретар Дмитро Пєсков.
Візит Орбана до Росії
Раніше ЗМІ писали, що угорський глава уряду планує відвідати Москву 28 листопада, причому візит готується за участю великої делегації.
Разом із ним мають вирушити міністр закордонних справ Петер Сіярто, міністр будівництва і транспорту Янош Лазар і радник із нацбезпеки Марцел Біро.
Делегація Орбана обговорюватиме з Путіним передусім тему енергетики, зокрема на фоні рішення Сполучених Штатів надати Угорщині однорічне звільнення від санкцій щодо російської нафти та газу.
Позиція прем'єр-міністра Угорщини
На відміну від більшості європейських лідерів Орбан підтримує відносини з Росією, одночасно критикуючи західну військову допомогу Києву.
Угорський прем'єр підтримує зв'язки з Путіним з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і два лідери регулярно спілкуються.
А нещодавно проросійський прем'єр-міністр Орбан став вимагати від Європейського Союзу підтримати американський ультимативний "мирний план" для України та пригрозив заблокувати усю європейську допомогу для Києва.