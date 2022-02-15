Олимпиада-2022: итоги дня 15 февраля и медальный зачет

Одиннадцатый день соревнований на зимней Олимпиаде в Пекине завершился. 15 февраля разыграли девять комплектов наград.

Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина .

Медальный зачет Олимпиады-2022 по итогам 15 февраля:

Австрийская сноубордистка Анна Гассер стала олимпийской чемпионкой. В биг-эйре она одержала победу с результатом 185,80. Серебряная награда досталась новозеландке Зое Садовски-Синнотт, а "бронзу" завоевала Кокомо Мурасе (Япония).

В биатлонной эстафете среди мужчин победила команда Норвегии. Французская четверка, ставшая второй, отстала на 27,4 секунды. Замкнула тройку призеров сборная ОКР. Украина с четырьмя кругами штрафа финишировала на 9-й позиции.

Представительница Швейцарии Матильда Гремо одержала победу в слоупстайле. Второй завершила соревнование китаянка Эйлин Гу. Эстонская фристайлистка Келли Силдару завоевала бронзовую медаль.

Женский турнир по скоростному спуску выиграла Коринне Зутер из Швейцарии. Олимпийская чемпионка в борьбе за "золото" одолела двух итальянок – Софию Годжу и Надю Делаго.

Китаец Су Имин одержал победу в соревновании по биг-эйру среди мужчин. 17-летний сноубордист набрал 182,5 балла. Серебряная награда досталась Монсу Ройсланду из Норвегии. Третьим стал Максанс Парро (Канада).

Канадская команда завоевала золотые награды в женской конькобежной эстафете. Трио в составе Ивани Блонден, Валери Мальте и Изабель Вайдеман установило новый олимпийский рекорд – 2:53,44. "Серебро" – у японок, а довольствовалась бронзовыми медалями сборная Нидерландов.

В свою очередь в мужской эстафете победила Норвегия. Команда в составе Хальгейра Энгебротена, Педера Конгсхауга и Сверре Лунде Педерсена обошла сборную ОКР. Тройку призеров замкнула сборная Канады.

Двойным успехом Норвегии завершились и соревнования в лыжном двоеборье. После прыжков с трамплина и лыжных гонок "золото" получил Йорген Гробак. Его соотечественник – Йенс Лурос Офтебру – забрал серебряную награду. Японец Ватабе Акито получил "бронзу".

На такое выступление лучше всего отреагировали немецкие бобслеисты. Решающий заезд в двойках вывел на подиум три немецких пары, которые и забрали весь комплект наград. Победу отпраздновал дуэт Франческо Фридриха и Торстена Маргиса.