Зимняя Олимпиада 2022: "немецкий" подиум в бобслейных двойках
На Олимпийских играх прошел решающий четвертый заезд в бобах-двойках. Олимпийское "золото" завоевали немецкие бобслеисты - Франческо Фридрих и Торстен Маргис.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.
В соревнованиях бобслейных двоек у мужчин приняло участие 20 пар спортсменов.
Но борьба между сборными не получилась, немецкая команда доминировала в сообразованиях. Весь подиум заняли немцы, выставившие три боба и все они "заехали" на пьедистал.
Результаты бобов-двоек:
- Франческо Фридрих – Торстен Маргис (Германия) – 3:56,89
- Йоханнес Лохнер – Флориан Бауэр (Германия) – 3:57,38
- Кристоф Хафер – Маттиас Зоммер (Германия) – 3:58,58
Напомним, что два украинских фристайлиста пробились в финал по лыжной акробатике.
Кроме этого, определился олимпийский чемпион по лыжному двоеборью. Им стал норвежец – Йорген Гробак.
Также сегодня состоялись командные забеги по конькобежному спорту. У женщин победила сборная Канады, а у мужчин – Норвегия.