Зимняя Олимпиада 2022: "немецкий" подиум в бобслейных двойках

На Олимпийских играх прошел решающий четвертый заезд в бобах-двойках. Олимпийское "золото" завоевали немецкие бобслеисты - Франческо Фридрих и Торстен Маргис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.

В соревнованиях бобслейных двоек у мужчин приняло участие 20 пар спортсменов. Но борьба между сборными не получилась, немецкая команда доминировала в сообразованиях. Весь подиум заняли немцы, выставившие три боба и все они "заехали" на пьедистал. Результаты бобов-двоек: Франческо Фридрих – Торстен Маргис (Германия) – 3:56,89 Йоханнес Лохнер – Флориан Бауэр (Германия) – 3:57,38 Кристоф Хафер – Маттиас Зоммер (Германия) – 3:58,58