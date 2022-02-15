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Зимняя Олимпиада 2022: "немецкий" подиум в бобслейных двойках

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Пекин, Вторник 15 февраля 2022 17:08
Зимняя Олимпиада 2022: "немецкий" подиум в бобслейных двойках Фото: Франческо Фридрих и Торстен Маргис (olympics.com)
Автор: Андрей Вырва

На Олимпийских играх прошел решающий четвертый заезд в бобах-двойках. Олимпийское "золото" завоевали немецкие бобслеисты - Франческо Фридрих и Торстен Маргис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.

В соревнованиях бобслейных двоек у мужчин приняло участие 20 пар спортсменов.

Но борьба между сборными не получилась, немецкая команда доминировала в сообразованиях. Весь подиум заняли немцы, выставившие три боба и все они "заехали" на пьедистал.

Результаты бобов-двоек:

  1. Франческо Фридрих – Торстен Маргис (Германия) – 3:56,89
  2. Йоханнес Лохнер – Флориан Бауэр (Германия) – 3:57,38
  3. Кристоф Хафер – Маттиас Зоммер (Германия) – 3:58,58

Напомним, что два украинских фристайлиста пробились в финал по лыжной акробатике.

Кроме этого, определился олимпийский чемпион по лыжному двоеборью. Им стал норвежец – Йорген Гробак.

Также сегодня состоялись командные забеги по конькобежному спорту. У женщин победила сборная Канады, а у мужчин – Норвегия.

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