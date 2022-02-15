В соревнованиях по скоростному спуску олимпийской чемпионкой стала швейцарка Зутер
На Олимпиаде завершились женский турнир по скоростному спуску. Олимпийское "золото" выиграла представительница Швейцарии – Коренное Зутер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.
В соревнованиях по скоростному спуску на старт вышло 36 горнолыжниц, однако финишировала только 31 спортсменка.
Быстрее всего преодолела дистанцию Коринн Зутер из Швейцарии. Для 27-летней горнолыжницы эта олимпийская медаль стала дебютной в карьере.
Компанию швейцарцы на подиуме составили итальянки – София Годжа и Надя Делаго.
Результаты скоростного спуска:
"золото" – Коринн Зутер (Швейцария) – 1:31,87
"серебро" – София Годжа (Италия) – 1:32,03
"бронза" – Надя Делаго (Италия) – 1:32,44
Напомним, что швейцарка Матильда Гремо стала олимпийской чемпионкой в слоупстайле.
Также вспомним, о том, как австрийка Анна Гассер завоевала "золото" в дисциплине сноуборда биг-эйр.
Добавим, что сборная Норвегии победила в мужской эстафете по биатлону, а Украина финишировала в топ-10.