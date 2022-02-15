ru ua
Вт, 15 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Швейцарка Гремо стала олимпийской чемпионкой по слоупстайлу

Новина українською →
Пекин, Вторник 15 февраля 2022 10:54
Швейцарка Гремо стала олимпийской чемпионкой по слоупстайлу Фото: Матильда Грэмо (olympics.com)
Автор: Андрей Вырва

На Олимпиаде выступили фристайлистки в соревнованиях по слоупстайлу. Победила швейцарка Матильда Грэмо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.

На старт финала из слоупстайла вышло 12 фристайлисток.

Лучшей стала швейцарка Матильда Грэмо. Для 22-летней спортсменки это третья олимпийская награда в карьере, но первая золотая.

Второй результат показала китаянка Эйлин Гу, а бронзовую награду выиграла эстонка Келли Силдару.

Результаты женского слоупстайла:

  1. Матильда Грэмо (Швейцария) – 86,56
  2. Эйлин Гу (Китай) – 86,23
  3. Келли Силдару (Эстония) – 82,06

Напомним, что австрийка Анна Гассер завоевала "золото" в дисциплине сноуборда биг-эйр.

Добавим, что сборная Норвегии победила в мужской эстафете по биатлону, а Украина финишировала в топ-10.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада Олимпиада 2022
Медальный зачет Украины
Медальный зачет Украины
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Какие виды спорта представлены
Какие виды спорта представлены
ТОП-5 фактов об играх в Пекине
ТОП-5 фактов об играх в Пекине
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед