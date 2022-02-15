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Олимпиада-2022: сборная Украины по биатлону назвала состав на женскую эстафету

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Пекин, Вторник 15 февраля 2022 14:03
Олимпиада-2022: сборная Украины по биатлону назвала состав на женскую эстафету Фото: Елена Билосюк (Getty Images)
Автор: Андрей Вырва

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону определился со спортсменками, которые завтра побегут эстафетную гонку на Олимпиаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Олимпийских игр.

Сборная Украины побежит с такой расстановкой на этапах: Ирина Петренко – Юлия Джима – Анастасия Меркушина – Елена Билосюк.

Для Елены Билосюк это будет первый старт на Олимпиаде в Пекине. Предыдущие гонки она пропускала из-за коронавируса.

Всего на старт выйдет 20 команд.

Гонка состоится 16 февраля в 9:45.

Напомним, что китайский сноубордист Су Имин победил в биг-эйре.

Также добавим, что сборная Норвегии по биатлону победила в мужской эстафете, а Украина финишировала в топ-10.

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