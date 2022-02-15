Олимпиада-2022: Норвегия победила в мужской эстафете по биатлону, Украина в топ-10
На Олимпийских играх прошла мужская эстафета по биатлону. В напряженной борьбе победу одержала сборная Норвегии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.
На старт эстафеты вышла 21 команда, среди которых сборная Украины.
За украинскую команду бежали: Богдан Цымбал, Артем Прима, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный. Нашим ребятам гонка не удалась, как результат четыре штрафных круга и девятое место на финише.
Победу одержала сборная Норвегии, вышедшая в лидеры только после последней стрельбы. Вторыми финишировали французы. Команда ОКР, которая странным образом всю гонку лидировала и везла преследователям почти минуту отставания, стала третьей, заработав два круга штрафа на последней стрельбе.
Эстафета. Мужчины:
1. Норвегия (1+7) 1:19:50,2
2. Франция (0+9)+27,4
3. ОКР (2+6) +45,3
...
9. Украина (4+12) +3:41,3
Напомним, что австрийка завоевала золото в дисциплине сноуборд биг-эйр.
Также, можете просмотреть олимпийские итоги за 14 февраля и медальный зачет.