Олимпиада 2022: австрийка завоевала золото в дисциплине сноуборд биг-эйр
Фото: австрийка завоевала золото в дисциплине сноуборд биг-эйр (olympics.com)
На Олимпийских играх в Пекине завершился финальный раунд в дисциплине сноуборд биг-эйр среди женщин. Победительницей стала спортсменка из Австралии Анна Гассер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты Олимпиады.
Анна Гассер победила с результатом 185,50, обогнав свою соперницу из Новой Зеландии – Зои Садовски-Синнотт (177.00 балла).
"На очереди действующая чемпионка Анна Гассер. Приземляется 1260! Все остальные конкуренты идут обнимать ее", - комментируют момент победы на сайте Олимпиады.
Третье место заняла представительница Японии Кокомо Мурасе, которая набрала 171.50 балла.
Напомним, что 14 февраля на Олимпиаде в Пекине разыграли четыре комплекта наград. Больше всего медалей получили Норвегия, Германия и США.