Олімпіада-2022: підсумки дня 15 лютого та медальний залік

Одинадцятий день змагань на зимовій Олімпіаді в Пекіні завершився. 15 лютого розіграли дев'ять комплектів нагород.

Короткі підсумки дня і становище команд у медальному заліку – в новині РБК-Україна .

Медальний залік Олімпіади-2022 за підсумками 15 лютого:

Австрійська сноубордистка Анна Гассер стала олімпійською чемпіонкою. У біг-ейрі вона перемогла з результатом 185,80. Срібна нагорода дісталася новозеландці Зої Садовскі-Сіннотт, а "бронзу" виборола Кокомо Мурасе (Японія).

У біатлонній естафеті серед чоловіків тріумфувала команда Норвегії. Французька четвірка, яка стала другою, відстала на 27,4 секунди. Замкнула трійку призерів збірна ОКР. Україна з чотирма колами штрафу фінішувала на 9-й позиції.

Представниця Швейцарії Матільда Гремо здобула перемогу в слоупстайлі. Другою завершила змагання китаянка Ейлін Гу. Естонська фрістайлістка Келлі Сілдару здобула бронзову медаль.

Жіночий турнір зі швидкісного спуску виграла Корінне Зутер зі Швейцарії. Олімпійська чемпіонка в боротьбі за "золото" здолала двох італійок – Софію Годжу та Надю Делаго.

Китаєць Су Їмін переміг у змаганні з біг-ейру серед чоловіків. 17-річний сноубордист набрав 182,5 бала. Срібна нагорода дісталася Монсу Ройсланду з Норвегії. Третім став Максанс Парро (Канада).

Канадська команда здобула золоті нагороди в жіночій ковзанярській естафеті. Тріо в складі Івані Блонден, Валері Мальте та Ізабель Вайдеман встановило новий олімпійський рекорд – 2:53,44. "Срібло" – в японок, а бронзовими медалями задовольнилася збірна Нідерландів.

Натомість у чоловічій естафеті перемогла Норвегія. Команда в складі Хальгейра Енгебротена, Педера Конгсгауга та Сверре Лунде Педерсена обійшла збірну ОКР. Трійку призерів замкнула збірна Канади.

Подвійним успіхом Норвегії завершилися і змагання в лижному двоборстві. Після стрибків з трампліна та лижних перегонів "золото" здобув Йорген Гробак. Його співвітчизник – Єнс Лурос Офтебру – забрав срібну нагороду. Японець Ватабе Акіто отримав "бронзу".

На такий виступ найкраще відреагували німецькі бобслеїсти. Вирішальний заїзд у двійках вивів на подіум три німецькі пари, які й забрали весь комплект нагород. Перемогу відсвяткував дует Франческо Фрідріха та Торстена Маргіса.