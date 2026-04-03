Один з регіонів РФ на Далекому Сході залишився без бензину: що там відбувається

В Росії на тлі ударів українських безпілотників виник жорсткий дефіцит бензину на Далекому Сході. Наприклад, в Охотському окрузі Хабаровського краю бензину немає взагалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times .

Видання зазначає, що Охотський округ - це найвіддаленіший район регіону, при цьому розміром він з Мурманську чи Вологодську області. Попри це, там з 2018 року існувала одна (!) приватна заправка, яка перестала продавати пальне ще у березні.

Єдиний шлях постачання палива в район - морський, у рамках так званої програми "Північного завезення" з кінця весни до кінця осені. Але через дефіцит в регіон взагалі погано завозять паливо, а в Охотську склалася особливо важка ситуація - там його відпускають тільки на потреби лікарень та комунальних установ.

За даними видання, люди купують пальне у перекупників, доводиться платити 30-35 тисяч рублів за бочку в 200 літрів - за літр виходить 150-170 рублів, що набагато більше, ніж по Росії загалом.

Влада округу заявила, що при річній потребі в мінімум 900 тонн бензину завезли тільки 500 тонн, а резерви палива майже вичерпані. Місцеве населення скаржиться, що дизель теж скоро зникне з продажу - його просто немає.

Наразі, за даними видання, влада ввела обмеження на видачу бензину населенню. Наразі "в одні руки" продають не більше 20 літрів на день (1 каністру).