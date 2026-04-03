Палали склади та боєприпаси: Генштаб відзвітував про влучні удари по тилах росіян

13:15 03.04.2026 Пт
2 хв
Які об'єкти росіян стали мішенню точних ударів ЗСУ?
aimg Костянтин Широкун
Палали склади та боєприпаси: Генштаб відзвітував про влучні удари по тилах росіян

Українські війська у ніч на 3 квітня атакували склади матеріально-технічних засобів, а також місця зберігання ворожого озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

Читайте також: Україна знову "підбила" виробництво ракет у РФ: ціллю став завод "Стріла"

У ніч на 3 квітня підрозділи Сил оборони України уразили склади матеріально-технічних засобів в районах села Старомлинівка на ТОТ Донеччини, селища Вальянівське на ТОТ Луганщини та сіл Червоне Поле і Зоряне на ТОТ Запорізької області.

Окрім того, ЗСУ уразили склади боєприпасів окупантів в районах населених пунктів Ровеньки і Шахтарське та склад пально-мастильних матеріалів в районі села Кондрюче на ТОТ Луганщини.

Також уражено район зосередження живої сили противника у поблизу Розівки та нафтобазу у районі Молочанська Запорізької області.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу окупантів до повного припинення збройної агресії РФ проти України", - зазначили у Генштабі.

Знищення оборонного арсеналу РФ

Нагадаємо, українські захисники 10 березня завдали удару по військовому заводу росіян у Брянську. Він виробляв системи управління всіх видів ракет РФ.

Згідно з публікаціями у соцмережах, ціллю атаки став завод "Кремній", де окупанти виробляють компоненти для протиповітряної оборони. За словами губернатора області, внаслідок удару є загиблі та поранені.

Крім того, наприкінці лютого росіяни скаржилися на вибухи у Воткінську в Удмуртії, після чого в соцмережах з'явилися кадри пожежі й диму на території "Воткінського заводу".

Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони ракетами "Фламінго" уразили "Воткінський завод", який виробляє міжконтинентальні балістичні ракети, а також інші об'єкти.

Приліт в Обухові, знищена ветклініка, люди під завалами: які наслідки атаки РФ
Приліт в Обухові, знищена ветклініка, люди під завалами: які наслідки атаки РФ
