Палали склади та боєприпаси: Генштаб відзвітував про влучні удари по тилах росіян
Українські війська у ніч на 3 квітня атакували склади матеріально-технічних засобів, а також місця зберігання ворожого озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.
У ніч на 3 квітня підрозділи Сил оборони України уразили склади матеріально-технічних засобів в районах села Старомлинівка на ТОТ Донеччини, селища Вальянівське на ТОТ Луганщини та сіл Червоне Поле і Зоряне на ТОТ Запорізької області.
Окрім того, ЗСУ уразили склади боєприпасів окупантів в районах населених пунктів Ровеньки і Шахтарське та склад пально-мастильних матеріалів в районі села Кондрюче на ТОТ Луганщини.
Також уражено район зосередження живої сили противника у поблизу Розівки та нафтобазу у районі Молочанська Запорізької області.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу окупантів до повного припинення збройної агресії РФ проти України", - зазначили у Генштабі.
Знищення оборонного арсеналу РФ
Нагадаємо, українські захисники 10 березня завдали удару по військовому заводу росіян у Брянську. Він виробляв системи управління всіх видів ракет РФ.
Згідно з публікаціями у соцмережах, ціллю атаки став завод "Кремній", де окупанти виробляють компоненти для протиповітряної оборони. За словами губернатора області, внаслідок удару є загиблі та поранені.
Крім того, наприкінці лютого росіяни скаржилися на вибухи у Воткінську в Удмуртії, після чого в соцмережах з'явилися кадри пожежі й диму на території "Воткінського заводу".
Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони ракетами "Фламінго" уразили "Воткінський завод", який виробляє міжконтинентальні балістичні ракети, а також інші об'єкти.