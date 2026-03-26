Один з трьох найбільших НПЗ Росії атакували дрони, він горить

18:15 26.03.2026 Чт
2 хв
Завод є другим по потужності в країні-агресорці
aimg Валерій Ульяненко
Один з трьох найбільших НПЗ Росії атакували дрони, він горить Фото: на заводі після обстрілу спалахнула пожежа (скріншот)

В ніч на четвер, 26 березня, Сили оборони завдали удару по Кірішському нафтопереробному заводу у Ленінградській області РФ. На підприємстві виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ та заяву Сил безпілотних систем.

Читайте також: Під ударом НПЗ та нафтовий термінал. ЗСУ уразили стратегічні об'єкти енергетики росіян

"За попередньою інформацією, виникла пожежа на території підприємства - займання установок первинної переробки нафти і двох резервуарів. Результат ураження та масштаби завданих збитків уточнюються", - повідомляє Генштаб.

Зазначається, що Кіришський НПЗ постачає нафтопродукти трубопроводами до портів Усть-Луга та Приморськ для подальшого експорту.

"Кожен із цих об'єктів уже зазнав уражень Силами безпілотних систем. Це частина системного руйнування ланцюга російської нафтопереробки та експорту: від сировини - до переробки й подальшого відвантаження", - наголошують СБС.

В ніч на сьогодні завод уразили оператори 1-го окремого центру СБС у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Другий за потужністю НПЗ Росії

Кірішський НПЗ є другим за потужністю в країні-агресорці та входить до трійки її найбільших нафтопереробних заводів. НПЗ має встановлену потужність переробки близько 20-21 млн тонн нафти на рік. На підприємство припадає понад 6% від загального обсягу всієї нафтопереробки РФ.

Потужності заводу використовуються, серед іншого, для виробництва пального, що застосовується для забезпечення потреб збройних сил країни-агресорки.

"Сили оборони України продовжать системні заходи зі зниження воєнно-економічного потенціалу РФ та зменшення можливостей забезпечення окупаційних військ", - зазначає Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, 25 березня СБУ повідомила про спецоперацію з ураження інфраструктури нафтотерміналу порту Усть-Луга у Ленінградській області. Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по цілях на відстані 900 км.

Зазначимо, після нещодавніх дронових атак Росія тимчасово зупиняла експорт нафти через порти Приморськ і Усть-Луга. Обстріли спричинили пожежі та перебої в роботі інфраструктури.

Крім того, 23 березня Сили оборони атакували стратегічні об'єкти енергетики росіян - нафтовий термінал "Транснефть - порт Приморськ" та нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим".

НПЗ Сили безпілотних систем Генштаб ВСУ Війна в Україні
Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
