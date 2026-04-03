Один из регионов РФ на Дальнем Востоке остался без бензина: что там происходит

В России на фоне ударов украинских беспилотников возник жесткий дефицит бензина на Дальнем Востоке. Например, в Охотском округе Хабаровского края бензина нет вообще.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times .

Издание отмечает, что Охотский округ - это самый отдаленный район региона, при этом размером он с Мурманскую или Вологодскую области. Несмотря на это, там с 2018 года существовала одна (!) частная заправка, которая перестала продавать топливо еще в марте.

Единственный путь поставки топлива в район - морской, в рамках так называемой программы "Северного завоза" с конца весны до конца осени. Но из-за дефицита в регион вообще плохо завозят топливо, а в Охотске сложилась особенно тяжелая ситуация - там его отпускают только на нужды больниц и коммунальных учреждений.

По данным издания, люди покупают топливо у перекупщиков, приходится платить 30-35 тысяч рублей за бочку в 200 литров - за литр получается 150-170 рублей, что намного больше, чем по России в целом.

Власти округа заявили, что при годовой потребности в минимум 900 тонн бензина завезли только 500 тонн, а резервы топлива почти исчерпаны. Местное население жалуется, что дизель тоже скоро исчезнет из продажи - его просто нет.

Сейчас, по данным издания, власти ввели ограничения на выдачу бензина населению. Сейчас "в одни руки" продают не более 20 литров в день (1 канистру).