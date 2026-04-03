Один из регионов РФ на Дальнем Востоке остался без бензина: что там происходит

18:56 03.04.2026 Пт
Огромный район самого отдаленного региона России остался почти без топлива
aimg Антон Корж
Один из регионов РФ на Дальнем Востоке остался без бензина: что там происходит Иллюстративное фото: единственная АЗС в Охотске закрылась еще в марте (Getty Images)

В России на фоне ударов украинских беспилотников возник жесткий дефицит бензина на Дальнем Востоке. Например, в Охотском округе Хабаровского края бензина нет вообще.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Издание отмечает, что Охотский округ - это самый отдаленный район региона, при этом размером он с Мурманскую или Вологодскую области. Несмотря на это, там с 2018 года существовала одна (!) частная заправка, которая перестала продавать топливо еще в марте.

Единственный путь поставки топлива в район - морской, в рамках так называемой программы "Северного завоза" с конца весны до конца осени. Но из-за дефицита в регион вообще плохо завозят топливо, а в Охотске сложилась особенно тяжелая ситуация - там его отпускают только на нужды больниц и коммунальных учреждений.

По данным издания, люди покупают топливо у перекупщиков, приходится платить 30-35 тысяч рублей за бочку в 200 литров - за литр получается 150-170 рублей, что намного больше, чем по России в целом.

Власти округа заявили, что при годовой потребности в минимум 900 тонн бензина завезли только 500 тонн, а резервы топлива почти исчерпаны. Местное население жалуется, что дизель тоже скоро исчезнет из продажи - его просто нет.

Сейчас, по данным издания, власти ввели ограничения на выдачу бензина населению. Сейчас "в одни руки" продают не более 20 литров в день (1 канистру).

Атаки на российские нефтяные объекты

Отметим, в последние дни Украина значительно усилила удары по российской нефтяной инфраструктуре. В частности 29 марта СБУ сообщила об успешном ударе по инфраструктуре нефтяного терминала порта Усть-Луга.

Также новая атака произошла в ночь на 31 марта - взрывы и интенсивную стрельбу снова было слышно над городом Усть-Луга, а также в Киришском, Лужском и Тосненском районах.

28 марта стало известно об ударе по нефтеперерабатывающему заводу "Ярославский", стратегически важному для обеспечения топливом российской группировки войск. Этому предшествовала атака 26 марта на Киришский НПЗ в Ленинградской области - один из трех крупнейших заводов РФ, повлекшая масштабный пожар.

В ночь на 2 апреля в российской Уфе вспыхнул сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки дронов. При этом этот НПЗ не впервые становится целью атак. В частности, предыдущий удар был зафиксирован 23 марта.

