Масштабна пожежа палає на НПЗ в російській Уфі після атаки дронів (відео)

У ніч на 2 квітня в російській Уфі спалахнула сильна пожежа на нафтопереробному заводі після атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Exilenova+ та Astra.

Місцеві жителі в соцмережах повідомляли, що прокинулися від звуків вибухів. Після цього в одному з районів у промисловій зоні міста виникла пожежа.

Через загрозу безпілотників в Уфі запровадили режим повітряної небезпеки, а роботу місцевого аеропорту тимчасово призупинили.

Голова Башкортостану підтвердив атаку.

За його словами, "декілька безпілотників збито на підльоті до нафтопереробних заводів, уламки одного впали в промзоні, постраждалих немає. Нині на території підприємства гасять спалах".

За словами волонтера, радника міністра оборони Сергія Стерненка, Сили оборони уразили НПЗ "Башнєфть-Новойл". Це за близько 1400 кілометрів від кордону з Україною.

Попередньо, горить ключова установка первинної переробки нафти - АВТ-5.

Йдеться про завод "Башнефть-УНПЗ", який є ключовим активом компанії "Башнефть" (входить до складу "Роснефти").

Підприємство є частиною одного з найбільших нафтопереробних вузлів Росії та переробляє нафту із Західного Сибіру, башкирську нафту, а також газовий конденсат.