Масштабна пожежа палає на НПЗ в російській Уфі після атаки дронів (відео)
У ніч на 2 квітня в російській Уфі спалахнула сильна пожежа на нафтопереробному заводі після атаки дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Exilenova+ та Astra.
Місцеві жителі в соцмережах повідомляли, що прокинулися від звуків вибухів. Після цього в одному з районів у промисловій зоні міста виникла пожежа.
Через загрозу безпілотників в Уфі запровадили режим повітряної небезпеки, а роботу місцевого аеропорту тимчасово призупинили.
Голова Башкортостану підтвердив атаку.
За його словами, "декілька безпілотників збито на підльоті до нафтопереробних заводів, уламки одного впали в промзоні, постраждалих немає. Нині на території підприємства гасять спалах".
За словами волонтера, радника міністра оборони Сергія Стерненка, Сили оборони уразили НПЗ "Башнєфть-Новойл". Це за близько 1400 кілометрів від кордону з Україною.
Попередньо, горить ключова установка первинної переробки нафти - АВТ-5.
Йдеться про завод "Башнефть-УНПЗ", який є ключовим активом компанії "Башнефть" (входить до складу "Роснефти").
Підприємство є частиною одного з найбільших нафтопереробних вузлів Росії та переробляє нафту із Західного Сибіру, башкирську нафту, а також газовий конденсат.
Атаки на НПЗ в Уфі
Нафтопереробний завод у Башкортостані не вперше стає ціллю атак. Зокрема, попередній удар було зафіксовано 23 березня.
Крім того, у ніч на 15 жовтня, а також у вересні повідомлялося, що дрони Головного управління розвідки України атакували цей НПЗ. Після ударів лунали вибухи та спалахувала масштабна пожежа.
Зазначається, що підприємство розташоване приблизно за 1,4 тисячі кілометрів від українського кордону.
РБК-Україна раніше публікувало кадри моменту атаки, зафіксовані місцевими жителями, а також наслідки ударів по російському підприємству.