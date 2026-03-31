Ленінградська область 7 днів поспіль під атакою дронів: під ударом знову порт Усть-Луга

Російський порт Усть-Луга атаковано втретє за місяць у ніч на 31 березня, що ще раз завдає удару по енергоресурсу країни-аргресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

У ніч на 31 березня вибухи та інтенсивну стрілянину було чути над містом Усть-Луга, а також у Киришському, Лузькому і Тосненському районах.

Відомо, що близько 20 безпілотників було збито над Усть-Лугою.

Пізніше губернатор Ленінградської області повідомив, що відбиття ворожого нальоту триває.

Раніше було оголошено небезпеку БПЛА в повітряному просторі Ленінградської області: у Лузькому, Киришському і Тосненському районах. Також було попередження про можливе зниження швидкості мобільного інтернету.