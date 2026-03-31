Ленінградська область 7 днів поспіль під атакою дронів: під ударом знову порт Усть-Луга
Російський порт Усть-Луга атаковано втретє за місяць у ніч на 31 березня, що ще раз завдає удару по енергоресурсу країни-аргресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
У ніч на 31 березня вибухи та інтенсивну стрілянину було чути над містом Усть-Луга, а також у Киришському, Лузькому і Тосненському районах.
Відомо, що близько 20 безпілотників було збито над Усть-Лугою.
Пізніше губернатор Ленінградської області повідомив, що відбиття ворожого нальоту триває.
Раніше було оголошено небезпеку БПЛА в повітряному просторі Ленінградської області: у Лузькому, Киришському і Тосненському районах. Також було попередження про можливе зниження швидкості мобільного інтернету.
Удари по порту раніше
Нагадаємо, 29 березня безпілотники вкотре атакували Ленінградську область Росії. У результаті виникла пожежа в порту "Усть-Луга".
Вперше удар по порту припав на 25 березня. Тоді на території порту "Усть-Луга" спалахнула "пожежа" після атаки дронів.
Варто зазначити, що порт "Усть-Луга" - один із найбільших портів РФ на Балтійському морі та ключовий вузол для експорту російських нафтопродуктів, розташований на відстані близько 1000 кілометрів від українського кордону.