Дрони знову атакували російський порт "Усть-Луга": спалахнула пожежа

У ніч на 29 березня безпілотники вкотре атакували Ленінградську область Росії. У результаті виникла пожежа в порту "Усть-Луга".

Повітряну тривогу в Ленінградській області оголосили близько 2:00 ночі за київським часом. Разом з оголошенням про повітряну тривогу Дрозденко повідомив про можливість "зниження швидкості мобільного інтернету". О 5:00 ранку губернатор заявив, що над областю нібито знищені 27 безпілотників. Також, за його словами, внаслідок атаки пошкоджений порт "Усть-Луга", там виникла пожежа. Близько 7:00 ранку Дрозденко повідомив про 31 нібито знешкоджений дрон. Він додав, що "рятувальники працюють над гасінням пожежі в порту Усть-Луга".