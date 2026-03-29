Дрони знову атакували російський порт "Усть-Луга": спалахнула пожежа

09:10 29.03.2026 Нд
1 хв
Росіяни нібито збили понад 30 безпілотників
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: дрони знову атакували російський порт "Усть-Луга" (t.me/mchs_official)

У ніч на 29 березня безпілотники вкотре атакували Ленінградську область Росії. У результаті виникла пожежа в порту "Усть-Луга".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка.

Повітряну тривогу в Ленінградській області оголосили близько 2:00 ночі за київським часом.

Разом з оголошенням про повітряну тривогу Дрозденко повідомив про можливість "зниження швидкості мобільного інтернету".

О 5:00 ранку губернатор заявив, що над областю нібито знищені 27 безпілотників.

Також, за його словами, внаслідок атаки пошкоджений порт "Усть-Луга", там виникла пожежа.

Близько 7:00 ранку Дрозденко повідомив про 31 нібито знешкоджений дрон.

Він додав, що "рятувальники працюють над гасінням пожежі в порту Усть-Луга".

Атаки дронів на порт "Усть-Луга"

Нагадаємо, 25 березня на території порту "Усть-Луга" спалахнула пожежа" після атаки дронів.

У ніч на 27 березня наффтоналивні порти в Усть-Лузі та Приморську невідомі дрони атакували вдруге.

Зазначимо, що порт "Усть-Луга" - один із найбільших портів РФ на Балтійському морі та ключовий вузол для експорту російських нафтопродуктів, розташований на відстані близько 1000 кілометрів від українського кордону.

Більше по темі:
Новини
У The Telegraph пояснили, чому Україна досі не вступила до НАТО
У The Telegraph пояснили, чому Україна досі не вступила до НАТО
Аналітика
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни