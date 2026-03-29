Дрони знову атакували російський порт "Усть-Луга": спалахнула пожежа
У ніч на 29 березня безпілотники вкотре атакували Ленінградську область Росії. У результаті виникла пожежа в порту "Усть-Луга".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка.
Повітряну тривогу в Ленінградській області оголосили близько 2:00 ночі за київським часом.
Разом з оголошенням про повітряну тривогу Дрозденко повідомив про можливість "зниження швидкості мобільного інтернету".
О 5:00 ранку губернатор заявив, що над областю нібито знищені 27 безпілотників.
Також, за його словами, внаслідок атаки пошкоджений порт "Усть-Луга", там виникла пожежа.
Близько 7:00 ранку Дрозденко повідомив про 31 нібито знешкоджений дрон.
Він додав, що "рятувальники працюють над гасінням пожежі в порту Усть-Луга".
Атаки дронів на порт "Усть-Луга"
Нагадаємо, 25 березня на території порту "Усть-Луга" спалахнула пожежа" після атаки дронів.
У ніч на 27 березня наффтоналивні порти в Усть-Лузі та Приморську невідомі дрони атакували вдруге.
Зазначимо, що порт "Усть-Луга" - один із найбільших портів РФ на Балтійському морі та ключовий вузол для експорту російських нафтопродуктів, розташований на відстані близько 1000 кілометрів від українського кордону.