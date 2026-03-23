Під ударом НПЗ та нафтовий термінал. ЗСУ уразили стратегічні об'єкти енергетики росіян

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ та джерела у СБУ.

За даними Генштабу, ЗСУ уразили нафтовий термінал "Транснефть – порт Приморськ". За попередньою інформацією, уражено як резервуарний парк, так і нафтоналивну інфраструктуру.

Підтверджується й пожежа на території об’єкта. Через порт "Приморськ" щорічно проходить близько 60 млн тонн нафти.

Також ЗСУ уразили нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим" в Уфі, підтверджується пожежа на території підприємства.

Нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим" є важливою ланкою постачання пального для російських збройних сил. Його потужність з первинної переробки нафти становить близько 6-8 млн тонн на рік. НПЗ розташований за 1400 км від кордону з Україною.

Що кажуть в СБУ

Зазначається, що СБУ разом із Силами оборони уразила нафтотермінал порту Приморськ – ключовий експортний хаб рф на Балтійському морі.

Мова йде про найбільший нафтовий порт РФ на Балтійському морі та ключовий експортний хаб. Через нього проходить значна частина поставок нафти на зовнішні ринки, зокрема й через "тіньовий флот". Лише у 2025 році через нього перевалили понад 46,6 млн тонн нафти.

Після атаки на території нафтотерміналу почалася пожежа. Палають резервуари з нафтою та нафтопродуктами. Влучання та займання підтвердила місцева влада, яка наразі проводить евакуацію персоналу.

Ліквідація ППО росіян

ЗСУ також атакували засоби протиповітряної оборони противника – зенітний ракетний комплекс "Тор" та ЗРГК 2С6 "Тунгуска". Окрім того, українські військові били по радіолокаційній станції "Небо-У" у районі Супоневого Брянської області РФ.

Окрім того, уражено логістичні об'єкти противника, зокрема склад пально-мастильних матеріалів, а також склад боєприпасів, склад матеріально-технічних засобів та склад ракетно-артилерійського озброєння на тимчасово окупованій Донеччині.

Також під ударом був склад зберігання дронів у районі Старомихайлівки та склади зберігання БпЛА типу "Shahed" у Макіївці Донецької області.