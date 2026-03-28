Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Мінус паливо для танків: удар по Ярославському НПЗ підірвав логістику окупантів

16:10 28.03.2026 Сб
2 хв
У Генштабі розповіли про результати нічних ударів по території РФ та окупованих регіонах
aimg Сергій Козачук
Фото: Сили оборони завдали удару по нафтопереробному заводу (рос ЗМІ)

Українські Сили оборони у ніч на 28 березня завдали удару по нафтопереробному заводу "Ярославський" у Росії, а також уразили низку складів та пунктів управління окупантів.

Удар по Ярославському НПЗ

Як повідомили військові, підрозділи Сил оборони атакували стратегічно важливе підприємство в Ярославській області РФ, де внаслідок влучання спалахнула пожежа.

Ярославський НПЗ є одним із ключових об'єктів російської нафтопереробки з потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік. Його продукція, зокрема дизель та реактивне пальне, має критичне значення для логістики ворожої армії, а ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Ураження об'єктів на окупованих територіях та в РФ

Окрім заводу в Ярославлі, протягом минулої доби українські військові успішно атакували склади пально-мастильних матеріалів біля Донецька, боєприпасів поблизу Мангуша та Глибокого, а також ремонтний підрозділ в районі Прохорівки.

На Херсонщині під удар потрапили пункт управління БпЛА біля Нової Каховки та командно-спостережний пункт поблизу Любимівки.

Крім того, зафіксовано ураження складу матеріально-технічних засобів поблизу Міжгір’я в окупованому Криму та місця зберігання пального біля Унечі Брянської області.

Також станом на ранок тривають пожежі на нафтопереробному заводі "Новатек-Усть-Луга" та нафтовому терміналі "Транснєфть-порт Приморск" у Ленінградській області.

Атаки на стратегічні об'єкти РФ

Нагадаємо, Сили оборони України систематично завдають ударів по критичній інфраструктурі агресора. Зокрема, 28 березня стало відомо про атаку ракетами FP-5 "Фламінго" на завод вибухівки "Промсинтез" у Самарській області, який виробляє понад 30 тисяч тонн продукції на рік.

Також у ніч проти 28 березня дрони влаштували "вогняне шоу" на Ярославському НПЗ - одному з найбільших нафтопереробних підприємств Росії.

Крім того, 26 березня під ударом опинився Кірішський НПЗ у Ленінградській області. Це підприємство є другим за потужністю в країні-агресорці - внаслідок атаки на заводі спалахнула масштабна пожежа.

Більше по темі:
Російська ФедераціяСили безпілотних системВійна в УкраїніАтака дронів