Мінус паливо для танків: удар по Ярославському НПЗ підірвав логістику окупантів

Удар по Ярославському НПЗ

Як повідомили військові, підрозділи Сил оборони атакували стратегічно важливе підприємство в Ярославській області РФ, де внаслідок влучання спалахнула пожежа.

Ярославський НПЗ є одним із ключових об'єктів російської нафтопереробки з потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік. Його продукція, зокрема дизель та реактивне пальне, має критичне значення для логістики ворожої армії, а ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Ураження об'єктів на окупованих територіях та в РФ

Окрім заводу в Ярославлі, протягом минулої доби українські військові успішно атакували склади пально-мастильних матеріалів біля Донецька, боєприпасів поблизу Мангуша та Глибокого, а також ремонтний підрозділ в районі Прохорівки.

На Херсонщині під удар потрапили пункт управління БпЛА біля Нової Каховки та командно-спостережний пункт поблизу Любимівки.

Крім того, зафіксовано ураження складу матеріально-технічних засобів поблизу Міжгір’я в окупованому Криму та місця зберігання пального біля Унечі Брянської області.

Також станом на ранок тривають пожежі на нафтопереробному заводі "Новатек-Усть-Луга" та нафтовому терміналі "Транснєфть-порт Приморск" у Ленінградській області.