Очікування України щодо F-16 та нова структура НАТО: новини за 12 липня

Україна очікує отримати шість літаків F-16 вже цього літа, а до кінця року їх кількість може збільшитись до 20. Тим часом НАТО запустило структуру для координації надання допомоги Україні.
РБК-Україна зібрало головні новини за 12 липня.
Як зазначив один зі співрозмовників Bloomberg, Україна ймовірно зможе розмістити ескадрилью F-16 - від 15 до 24 літаків. За словами іншого джерела, Київ очікує отримати шість F-16 цього літа і до 20 до кінця року.
Водночас у країн-партнерів виникали сумніви щодо доцільності відправки літаків в Україну і того, чи не є це зараз дуже дорогим проявом підтримки країни.
"Люди не повинні очікувати "чудес" від F-16 проти Росії", - сказав старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки Джим Таунсенд.
Він вважає, що аеродроми, на яких будуть базуватись ці літаки, будуть "гарними, соковитими цілями, і росіяни вже завдали ударів по деяких з них, просто на знак привітання цих F-16".
НАТО створило структуру з надання допомоги Україні в галузі безпеки - NSATU. Структура буде займатись координацією надання військової техніки та тренувань для України від країн-членів та партнерів Альянсу.
"Метою цієї структури є надання Україні допомоги у сфері безпеки на довготривалій основі, забезпечення посиленої, передбачуваної та узгодженої підтримки", - пояснили в Альянсі.
NSATU буде діяти на території країн-членів Альянсу та підтримуватиме самооборону України відповідно до Статуту ООН.
Кабінет міністрів України удосконалив механізм нарахування зарплат на прифронтових територіях.
Загалом це стосується механізму підвищення зарплат працівникам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів на території активних бойових дій.
Йдеться і про державних службовців, і про працівників державних установ.
Раніше перелік працівників погоджувався з відповідною обласною військовою адміністрацією. Тепер, щоб цей процес відбувався більш оперативно, такий перелік погоджуватимуть районні військові адміністрації.
Рада керуючих МАГАТЕ засудила військовий удар, завданий 8 липня по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, поклавши відповідальність на Росію. МАГАТЕ схвалило відповідну резолюцію на екстреному закритому засіданні, яке відбулось сьогодні на прохання України.
Зокрема, в документі сказано, що Рада найрішучіше засуджує зрив технічної допомоги МАГАТЕ Україні, спричинений нещодавним військовим ударом російської федерації по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит".
Рада також підтримала продовження зусиль МАГАТЕ з технічного співробітництва з Україною, включаючи надання подальшої допомоги "Охматдиту" та іншим подібним закладам, щоб забезпечити безперервність надання медичних послуг і посилити заходи радіаційної безпеки та захисту.
Крім того, закликала країни-учасниці до політичної та фінансової підтримки України, зокрема шляхом надання необхідного обладнання, пов'язаного з ядерною безпекою та захистом.
"Виділяємо ще 1,9 млрд гривень на відновлення теплопостачання міста Харкова. Це кошти в межах гранту від Світового банку", - повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він зазначив, що на ці кошти буде закуплено необхідне обладнання та проведені роботи, аби жителі міста взимку мали тепло у власних оселях.
"Також триває робота над посиленням захисту енергетичних об’єктів та відновленням роботи ТЕЦ", - підкреслив Шмигаль.
Вже наступного тижня ситуація в енергосистемі України має покращитися. Адже з ремонту вийде відразу декілька генеруючих потужностей.
"Покращення, я сподіваюсь ми відчуємо вже наприкінці наступного тижня. Ряд генеруючих потужностей має вийти з ремонту. Тому наступний тиждень, початок чи кінець, плануються значні покращення в плані додаткових генеруючих потужностей", - сказав в.о. генерального директора АТ "Українські розподільчі мережі" Артем Мартинюк.
Люксембург та Данія передали Україні мережеве обладнання на 2 млн євро. Пожертва була зроблена в рамках IT-коаліції.
Ця допомога допоможе покращити роботу центрів обробки даних та кіберзахисту Міністерства оборони та Збройних сил України.
"Фахівці з кіберзахисту Міноборони та ЗСУ захищають інформаційно-комунікаційні системи та мережі від кібератак. Нова партія обладнання дозволить покращити захист наших мереж та сприятиме впровадженню низки інформаційних систем - це один з наших пріоритетів", - заявила заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій Катерина Черногоренко.
"Якщо ми хочемо, щоб Україна виграла війну і щоб вона повернула собі перевагу, нам доведеться постачати більше", - заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.
За його словами, 32 союзники по НАТО продемонстрували більшу готовність вкладати більше коштів у спільну оборону.
Міністр зазначає, що європейські запаси зброї закінчуються.
"Тому нам доведеться знайти дуже творчі шляхи, щоб продовжувати підтримувати Україну", - сказав він.
Одним зі способів, за його словами, є виробництво більшої кількості зброї в Європі.
Генеральний прокурор України Андрій Костін закликав Міжнародний кримінальний суд притягнути Росію до відповідальності за ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.
"Заради міжнародного правосуддя такі справи, як умисний напад на найбільшу дитячу лікарню в Києві, варто передати в МКС", - заявив він.
Костін, який перебуває в Гаазі, заявив, що якщо МКС візьме на себе обвинувачення за фактом удару по лікарні, це допоможе встановити схему нападів, що свідчить про вчинення Росією злочинів проти людяності в Україні.
Прокуратура МКС заявила, що одна з її груп відвідала місце удару по "Охматдиту". Хоча МКС публічно не коментує, які звинувачення він розслідує, він попередив, що будь-хто, кого вважатимуть відповідальним за напад на цивільні об'єкти, може бути притягнутий до відповідальності.
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