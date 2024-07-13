Очікування України щодо F-16 та нова структура НАТО: новини за 12 липня

Війна Росії проти України: останні новини

Україна розраховує отримати шість F-16 цього літа і до 20 до кінця року, - Bloomberg

Як зазначив один зі співрозмовників Bloomberg, Україна ймовірно зможе розмістити ескадрилью F-16 - від 15 до 24 літаків. За словами іншого джерела, Київ очікує отримати шість F-16 цього літа і до 20 до кінця року.

Водночас у країн-партнерів виникали сумніви щодо доцільності відправки літаків в Україну і того, чи не є це зараз дуже дорогим проявом підтримки країни.

"Люди не повинні очікувати "чудес" від F-16 проти Росії", - сказав старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки Джим Таунсенд.

Він вважає, що аеродроми, на яких будуть базуватись ці літаки, будуть "гарними, соковитими цілями, і росіяни вже завдали ударів по деяких з них, просто на знак привітання цих F-16".

НАТО запустило структуру для координації допомоги Україні

НАТО створило структуру з надання допомоги Україні в галузі безпеки - NSATU. Структура буде займатись координацією надання військової техніки та тренувань для України від країн-членів та партнерів Альянсу.

"Метою цієї структури є надання Україні допомоги у сфері безпеки на довготривалій основі, забезпечення посиленої, передбачуваної та узгодженої підтримки", - пояснили в Альянсі.

NSATU буде діяти на території країн-членів Альянсу та підтримуватиме самооборону України відповідно до Статуту ООН.

Зарплати в прифронтових районах будуть нараховувати по-новому

Кабінет міністрів України удосконалив механізм нарахування зарплат на прифронтових територіях.

Загалом це стосується механізму підвищення зарплат працівникам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів на території активних бойових дій.

Йдеться і про державних службовців, і про працівників державних установ.

Раніше перелік працівників погоджувався з відповідною обласною військовою адміністрацією. Тепер, щоб цей процес відбувався більш оперативно, такий перелік погоджуватимуть районні військові адміністрації.

МАГАТЕ назвало Росію винною в ударі по "Охматдиту"

Рада керуючих МАГАТЕ засудила військовий удар, завданий 8 липня по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, поклавши відповідальність на Росію. МАГАТЕ схвалило відповідну резолюцію на екстреному закритому засіданні, яке відбулось сьогодні на прохання України.

Зокрема, в документі сказано, що Рада найрішучіше засуджує зрив технічної допомоги МАГАТЕ Україні, спричинений нещодавним військовим ударом російської федерації по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит".

Рада також підтримала продовження зусиль МАГАТЕ з технічного співробітництва з Україною, включаючи надання подальшої допомоги "Охматдиту" та іншим подібним закладам, щоб забезпечити безперервність надання медичних послуг і посилити заходи радіаційної безпеки та захисту.

Крім того, закликала країни-учасниці до політичної та фінансової підтримки України, зокрема шляхом надання необхідного обладнання, пов'язаного з ядерною безпекою та захистом.

Кабмін виділив майже 2 млрд гривень на відновлення теплопостачання Харкова

"Виділяємо ще 1,9 млрд гривень на відновлення теплопостачання міста Харкова. Це кошти в межах гранту від Світового банку", - повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що на ці кошти буде закуплено необхідне обладнання та проведені роботи, аби жителі міста взимку мали тепло у власних оселях.

"Також триває робота над посиленням захисту енергетичних об’єктів та відновленням роботи ТЕЦ", - підкреслив Шмигаль.

Українцям розповіли, коли чекати покращення ситуації в енергетиці

Вже наступного тижня ситуація в енергосистемі України має покращитися. Адже з ремонту вийде відразу декілька генеруючих потужностей.

"Покращення, я сподіваюсь ми відчуємо вже наприкінці наступного тижня. Ряд генеруючих потужностей має вийти з ремонту. Тому наступний тиждень, початок чи кінець, плануються значні покращення в плані додаткових генеруючих потужностей", - сказав в.о. генерального директора АТ "Українські розподільчі мережі" Артем Мартинюк.

Україна отримала від Люксембургу та Данії мережеве обладнання на 2 млн євро

Люксембург та Данія передали Україні мережеве обладнання на 2 млн євро. Пожертва була зроблена в рамках IT-коаліції.

Ця допомога допоможе покращити роботу центрів обробки даних та кіберзахисту Міністерства оборони та Збройних сил України.

"Фахівці з кіберзахисту Міноборони та ЗСУ захищають інформаційно-комунікаційні системи та мережі від кібератак. Нова партія обладнання дозволить покращити захист наших мереж та сприятиме впровадженню низки інформаційних систем - це один з наших пріоритетів", - заявила заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій Катерина Черногоренко.

Нідерланди закликали Захід збільшити виробництво зброї та боєприпасів для підтримки України

"Якщо ми хочемо, щоб Україна виграла війну і щоб вона повернула собі перевагу, нам доведеться постачати більше", - заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

За його словами, 32 союзники по НАТО продемонстрували більшу готовність вкладати більше коштів у спільну оборону.

Міністр зазначає, що європейські запаси зброї закінчуються.

"Тому нам доведеться знайти дуже творчі шляхи, щоб продовжувати підтримувати Україну", - сказав він.

Одним зі способів, за його словами, є виробництво більшої кількості зброї в Європі.

Костін закликав МКС притягнути Росію до відповідальності за ракетний удар по "Охматдиту"

Генеральний прокурор України Андрій Костін закликав Міжнародний кримінальний суд притягнути Росію до відповідальності за ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

"Заради міжнародного правосуддя такі справи, як умисний напад на найбільшу дитячу лікарню в Києві, варто передати в МКС", - заявив він.

Костін, який перебуває в Гаазі, заявив, що якщо МКС візьме на себе обвинувачення за фактом удару по лікарні, це допоможе встановити схему нападів, що свідчить про вчинення Росією злочинів проти людяності в Україні.

Прокуратура МКС заявила, що одна з її груп відвідала місце удару по "Охматдиту". Хоча МКС публічно не коментує, які звинувачення він розслідує, він попередив, що будь-хто, кого вважатимуть відповідальним за напад на цивільні об'єкти, може бути притягнутий до відповідальності.